慈济大爱遍布四方（上）



——众乐乐团队功不可没

渥太华 / 华韵琴声

疫情在持续，病毒仍蔓延，可慈济大爱却遍布四方，“众乐乐团队”是传播爱的得力助手。举办素食节、秋夏两季清扫垃圾、每月一次慰问老人院，坚持不懈，从未间断！爱的暖流滋润人心，让人感动不已！笔者作为“众乐乐”的一员，最近有幸参与上述活动，深有感触，略作陈述！

9月25日，应邀赴慈济会所渥太华分社，享受素食。踏进大门，检测体温，登记信息，力保安康。步入餐厅，桌椅摆放，井然有序，一尘不染。台面分别以知足、感恩、善解、包容、尊重、爱等积极向上的词语命名，此乃陈彦伶老师笔墨奉献，背有花盆衬托，特别亲切。刚坐落定，便有小义工，佩戴慈济围单，捧上香茗问候。据说此茶为净斯本草饮，由慈济医学中心、中西医团队及教授群与五位博士和静思团队共同研发，内有麦冬、甘草、菊花等八种草本植物组成，天然草木益身心，滋养众生健康身，还蕴含浓厚的祝福心意，香气扑鼻，入口润喉。

文龄师姐简短致词后，先后排序，去边旁陈列美味佳肴的长桌领菜。面戴口罩的义工，亲切询问各自需求，盛入清洁碗里，五颜六色，香气扑鼻，食欲大开。素食以全植物为主，新鲜蔬果，少油少盐少糖！楚懿师姐自备三份。1，素食米卷，食材由米粉、豆腐、胡萝卜、波菜、玻璃菜、日式醃汁、黄萝卜而成。2，小柳菜炒双菇（白精灵菇+杏鲍菇+红萝卜）。3，四季豆+红椒炒冬菇+双木耳及腐竹。另有薄薄南瓜炸片，酥脆略甜。绿豆浸泡发芽酿成菜，稀罕少见，五花八门，应有尽有，色香味俱全，美味可口！巧克力、福橘寓意深远，营养丰富！这次美食全由义工无私奉献！

在品味美食同时，观看马来西亚陈峰老师的电视讲话。健康无价宝，透过饮食改善三高。掀起万人减炭，食回活力，健康挑战21天的高潮，今天的素食就是其中内容之一！“蔬国护照”里明确指出，素食可培养耐力、冷静与智慧，更让人心念虔诚，回归自然的善念，进而救地球、救人类，意义重大啊！

10月2日，长空澄碧，大地橙黄，秋色连波，波上寒烟翠，清晨，有些凉意，事前爱的叮嘱，注意了保暖。我们一行十六人，由三辆车分别接送来自四面八方的参与者，众乐乐队长丛燕萍配合组织动员安排，长驱直入市中心美丽的国家公园、少校山公园，蓝天格外开阔，流云分外闲适。两人一对，四人一组，列队前行，浩浩荡荡，气势磅礴。我们走在大路上，久违的感觉，舒坦极了！来到指定地点，放下行囊，穿上慈济马夹，由葉老师简述注意事项后，分领工具：手套、夹子、黑色垃圾袋、蓝色环保回收袋、玻璃罐装危险物品桶。开始行动了！见到香烟头、瓶子、罐头，迅速捕获，不让漏网！长柄夹子，不用蹲下，方便易使，战果累累！我们能为维护社区环境，而付出的努力，深感荣幸！爱好摄影者，也不错过此良机，纷纷摄下这枫叶流丹，层林尽染的美景，及各组劳动实况，最后留下集体合影，成为美好的回忆！秋空下的剪影，蕴涵潇洒淡远的哲学意味。美图高手张岚汇成视频，宣传正能量，效果更佳！

近一个小时战斗，接近尾声，成果丰硕，分类入袋。有些回收垃圾，由朱蒂师姐带回处理。那是一位土生土长的渥太华人，虽言语不同，但感情相通，目标一致，眼神手势同样可以交流！两位师姐考虑周全，时近中午，她们自制食物，自掏腰包，米饭团、沙琪玛、面包、葡萄，以解饥渴！我们品尝在嘴，温暖在心！慈济人的奉献精神感天动地！最后，每人还收到一份证严法师的静思语，这珍贵礼物指导我们在人生路上的正确航向，“改变自己是自救，改变别人是救人。”努力改变自己，无欲无求，快乐健康，实现终极目标！