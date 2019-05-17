华人社区服务中心专栏

公民入籍須知

日期：6月7日週五

時間：上午10:00 – 中午12:00

地點：400 Cooper Street, suite 2000（2樓） B教室

內容：介紹入籍相關條件及要求。

報名請洽：613-235-4875 轉 113或

电邮：cindy.chan@occsc.org

公民入籍考試準備班

日期：6月15日，22日，7月6日，13日週六（共四節課）

時間：下午1:00 – 3:00

地點：400 Cooper Street, suite 2000（2樓） B教室

內容：講解及分析“Discover Canada” Study Guide 包括加拿大地理，經濟，歷史，三級政府投票，權利及義務，文化，標致及時事等等。(本班將以英文授課)

報名請洽：613-235-4875 轉 113或

电邮：cindy.chan@occsc.org

2019年華人家庭照顧者服務项目教育講座

針對人群：照顧患有認知障礙癥病人的家庭照顧者

特邀安大略省認知障礙癥協會專家提供專業知識指導和實用生活小貼士

時間：2019年6月10日和17日 星期壹，上午10-12點;下午1-3點（提供午餐）

地點：400 Cooper St, Suite 2000，渥太華華人社區服務中心

僅限15人，報名截止日期6月3日（或滿額為止）

電話報名：(613)235-4875 ext 111

郵件報名：wendy.tang@occsc.org

yangjie.jin@occsc.org