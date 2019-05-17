陌上花开 可缓缓归矣（二）

作者：石林拾零

成都，是一片静谧的竹林。“竹里房栊一径深，静愔愔”。成都西郊约一小时车程的崇州道明竹里，多次听朋友提起，这一次终于有机会，在一个阳光明媚的午后，来到这里找寻这份静谧。成都慢生活，与翠竹青瓦般的闲适时光，浑然天成。“宁可食无肉，不可居无竹”，此言居然出自无肉不欢的东坡居士之口，可见竹之神奇。魏晋名士嵇康阮籍等，常一起游于竹林之下，纵情风雅，谈酒论歌，那份魏晋风流，那种名士风范，果然是大隐隐于竹，也不枉了“竹林七贤”之名。缓缓走在竹艺村里，依次找寻着掩映其间的大小庭院。来去酒馆，第五空间，三径书院，一直来到那片呈现无穷意向的壮观曲线。据说，屋顶的连续回环设计，暗含太极阴阳之道。我虽不太明白，但也深知老庄的道家文化，对成都的深远影响，成都人的性格，多少有一些道家顺应大道自然、不为外物所拘的大音希声和大象无形，使得人们可以在纷扰的尘世里，保留一份内心的富足和充盈。道明竹里再往西二十公里，便是道源圣地鹤鸣山，若干年前去过一次，那种“自然、功利、道德、天地”四层境界的指引，那一刻“上善若水”的恍然大悟，记忆犹新。“随风潜入夜，润物细无声”，成都的内敛与恬静，早已融入在竹林间的每一条纹理里。



成都，是一锅沸腾的红艳。有的时候，静谧的成都，也会变得激烈，也会变成一碗烟火。据说，哪怕走出双流机场，都还不是到了成都，只有坐在一锅翻腾着辣椒红油的锅边，接过朋友递过来的泡沫涌起的啤酒时，才是真正到了成都。所以我总是说，来到成都，第一顿吃火锅，是对成都的尊重。而火锅，在本地人的心里，也有着一份不容质疑的隆重。据说，在成都人心里，有一条完整而神秘的火锅鄙视链。蜀九香大妙川西坝子，似乎能让大家隔三差五地去一次，味道不会让你失望。外地的朋友有时候会提到皇城老妈，于是大家就会相视微微一笑，用眼神无言地交流着大度。如果谁不小心说到海底捞，那估计有人会不厚道地笑出声来。当然，只有私藏火锅，才永远站在鄙视链的高端。“你打个滴滴，坐到九眼桥Muse酒吧门口，给我发个微信，我出来接你，不然你找不到”，这是私藏火锅的神秘，也是私藏火锅给你的那份亲密。

一入成都误终身，从此烟火满人间。据说，赵雷的一曲成都之后，玉林已被游人淹没。年轻人都去了339的SPACE。成都就是这样的一座城市，一边把日子过成诗，一边把日子过成吃。合江亭的贰麻酒馆好像也去了339，下次回去，应该会去坐坐。“贰麻”即是微醺，所以成都是一座懂得满则溢这个道理的城市，知道最美是小满，知道要花看半开，酒至微醺；也知道有相聚，就会有分离。短暂的相聚之后，又到了从脚下故乡到无限远方的时刻。临别之际，面对前来送别的朋友们，我留下了下面的词句：每一次缘起 / 都如同初相遇。每一次道别 / 都难免心相惜。在最好的季节 / 回到最好的城市 / 遇见最好的你。一切都会过去 / 只有真情才是光芒 / 才是永远的记忆。

陌上花开，锦官城外，年年柳色如故。有的时候，我真的在意，两座城市的距离。

不论世事变迁，归来仍是少年。再见，成都；再见，我亲爱的故乡。