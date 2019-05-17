《中华导报》莫愚中医专栏:中医治癌不是神话，是回归自然 ——医学专家与你谈病痛与健康（七）之二

要改善人類的營養缺陷，就要跳出傳統營養觀念的怪圈，建立以植物性食物為主的飲食結構，這是最基本的要求。中醫還要根據你的體質的寒熱虛實的不同，選擇相應屬性（寒、涼、溫、熱）的食材。如大米飯是平性的，什麼樣體質的人都適宜。但寒性體質的人，就不宜吃冷凍飲料、生冷瓜果，不宜吃寒性的蔬菜、果品等，如果不忌口，人的寒性體質就更寒，更容易患癌。要知道癌瘤的發生條件，主要是體寒，寒性收縮易血瘀結塊，癌細胞怕熱不怕寒。針對寒性體質，多吃些溫補不膩滯的食物，改善寒性的體質，就可以治癌、不易患癌。

為什麼化學藥品的刺激會生癌？化學藥品有抗生素、激素類、維生素、美容美體類藥、食品添加劑、添加了抗生素和荷爾蒙的飼料（餵養的動物肉）、水果蔬菜殘留的農藥等，吃下這些化學藥品後，人體的免疫系統就會逐漸減弱，癌細胞就容易產生出來，容易得到各種各類癌症。有人說，我一般都不會隨便吃化學藥品，但會吃維生素，因為補充維生素可以增加營養，不會生癌。這種觀念有廣泛的代表性，認為維生素可以補充營養，沒有副作用，可以隨便吃。真的是這樣嗎？

上個世紀90年代，芬蘭政府花了4,300萬美金做了一個世界上最大的實驗，有29,000人接受試驗，讓他們每天吃維生素A和維生素E，過了5～8年後，發現吃維生素A、E的人得到癌症、死於癌症的比率比不吃維生素A、E的人高出18%。得心臟病、死於心臟病的比率比不吃維生素A、E的人高出50%。這一報告出來後，無疑是否定了科學家原來認為維生素E能防止血管硬化、防止心臟病的說法。這對西方醫學的所謂科學是一種莫大的諷刺。還有，過多服用維生素E還會造成關節炎，過多的維生素D會造成肝受損，過多的維生素B12會造成中央神經系統的損壞。

同樣叫維生素C，神造的橘子所含的維生素C不但可以防止心臟病，還可以提升免疫系統，防止癌症。如果維生素C從橘子提取出來使用，除了沒有一個完整橘子所含有的一萬多種營養素外，還會造成心臟病和癌症。所以要健康就要遠離人造的化學藥品、食品，多食神造的天然的植物類食品。

為什麼恐癌會使癌症變成不治之症？一旦得了癌症，誰也回避不了生與死的考驗。有人冷靜思考，積極應對，以十二分的努力爭取那一線的生機。有人六神無主，消極沉淪，惶惶不可終日，帶着恐懼與無奈了結餘生。科學研究發現，人經常處於緊張、精神壓力大的情況下，我們的身體會產生一種荷爾蒙，叫做corticosterone，在半小時內，免疫系統功能就會下降。對免疫系統功能已經下降的癌症病人，無疑是雪上加霜，癌細胞繁殖得更快。中醫認為，腎藏精，恐則傷腎，傷腎即傷精。心主神明，主宰五臟六腑，恐則神亂傷心，危及五臟六腑。人就是靠那麼一點精氣神活著，精氣神都損害了，不但疾病難愈，甚至會危及生命。隨著人類社會的進步，醫學科學的發展，人們崇尚自然、回歸自然的呼聲不絕於耳，中醫治癌已不再是神話。要知道中醫如何治癌，請留意下續篇：《中醫治癌有奇效》。

莫愚中醫館：廣州中醫藥大學教授、廣東省名中醫