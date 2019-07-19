滋阴补肾 排毒抗老又防癌 百香果功效太强大

百香果又名热情果、鸡蛋果、西番果，因其果汁气味芳香，营养丰富，能散发出香蕉、芒果、凤梨、草莓、番石榴等多种水果的香气而有“百香果”美称，经常吃一些对我们身体抵抗力和免疫力的提高有极大助益。

百香果营养价值高

百香果的果汁色、香、味俱全，富含人体必需的17种氨基酸和多种维生素、微量元素等160多种有益成分，适合生产果汁、果露、果冻、果酱等产品，深受大众喜爱。

百香果含果酸、可食纤维，作用于消化系统，对于缓解食欲不振、胃胀、便秘的效果都很好。

百香果含维生素E、番茄红素，对生殖系统有益，中老年人食用后可使晚上起床上厕所的次数减少。

百香果的根、茎、叶均可入药，常吃百香果有生津止渴、帮助消化、滋阴补肾、提神醒脑、养颜美容、化痰止咳、缓解便秘、活血强身、提高免疫功能、消除疲劳、降压降脂、延缓衰老、抗高血压等功效。

百香果的养生功效强大

1、消炎

百香果含多种维生素，能降低血脂、血压，防止动脉硬化。百香果可抑制有害微生物在消化道的生长，对排除体内毒素、整肠健胃、改善机体的营养吸收功能显著，对结肠炎、肠胃炎、痔疮也有特殊的消除作用。

2、排毒养颜

百香果中富含的VC、胡萝卜素、SOD酶能够清除体内自由基，起到养颜抗衰老作用。

3、塑造体态

食用百香果可增加胃部饱腹感，减少其他热量的摄入，还可以吸附胆固醇和胆汁之类的有机分子，抑制人体对脂肪的吸收。长期食用有利于改善人体营养吸收的结构，降低体内脂肪，塑造健康优美的体态，还有抗衰老、养容颜的功效。

4、抗癌

百香果中含有多达165种化合物、17种氨基酸和抗癌的有效成分，能防治细胞老化、癌变。

5、促进代谢

百香果甜酸可口，能生津止渴，提神醒脑，食用后还能增进食欲，促进消化腺分泌，有助消化。百香果中的VC参与胆固醇代谢，能降低胆固醇，净化血液。