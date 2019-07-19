东安省台山同乡会通告

一、本會第七屆燒烤同樂已于本月十三日在Britannia Park舉行，購票到場人數連小童一共約三百五十人，因天氣預測有雷雨之故，人數比往年略少。

今年的工作做得比往年好，食物供應充足及時，領取食物秩序良好，只用半個小時，已分派完畢。我們多謝義工們的辛苦努力。

二、鳴謝以下人仕在燒烤會現場的慷摡捐贈:

Panda Vacation 200，

陳允權 100，

方綺靜 60，

無名氏 50，

譚焯彬 30，

譚焯均30，

梁挺輝 30.

Rose Leung 捐全部兒童遊戲玩具及贈品。

三，第六屆敬老宴會將于八月六日星期二假座東方明珠城酒樓舉行。

門票現已出售。票價會員30元，非會員35元。七十五歲或以上會員免費，我們已多次在報上提及，希望每一個七十五歲以上的會耆老們都能出席這個為他們而設的宴會。

期間将有歌舞娛樂，抽獎助興，分派壽包及利是红包給耆老們，以示祝福。

四、本會自六月十三日選出第十三屆新理事並隨即分配各項職務，曾在報上公告。

現就此公佈最後確定的理事會架構及理事職務的安排如下：

名譽會長：程碩浩

元 老：龔錫賢

法律顧問：蕭徽哲

名譽顧問：彭漢中、龔麗明、蕭麗娟、張美玲、梁玫瑰、梁挺輝

會務顧問：陳炳賢、馬振民、伍雅玲

會 長：陳 森

副會長：伍仲鵬、劉瑞蘭、方國盛、余國遇、余曼紅、余麗嬋

財 政：王國強、劉瑞蘭(兼)

秘 書：(中)伍金水、羅煥景、(英)陳允權

總 務：胡國佐、黃達仁

核 數：黃乃佐、伍仲鵬(兼)

公 關：余秀麗、方國盛 (兼)

文娛康樂：余子良、余麗嬋(兼)、譚合貴

會員組：陳力寶、陳美芳、雷月影、梁耀南、鄺慕芬、許美玉、陳惠娥、何美華

名譽理事：鄺少鴻、陳慶年

五、更正：本會本年七月十三日舉行之第七屆燒烤同樂，現場橫額上錯誤寫上第六屆，特此更正。

本會歡迎會員及各界人仕提供建議，意見或批評。查詢請聯系以下理事：

陳 森 592-9736

王國強 736-0772

余麗嬋 738-7199

劉瑞蘭 731-0874

方國盛 722-0815

Email：primngca@yahoo.ca

網址：www.eohsa.org