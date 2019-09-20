服用劣質蜂膠＝慢性自殺

專家提醒：服用含有雜質、蜂蠟，没有HACCP认证的劣質蜂膠産品會對身體造成不可逆轉的傷害。

假冒蜂膠充斥市場,選購蜂膠需加倍提防，勿在體內埋下定時炸彈，必須認明有HACCP證書的蜂膠以保護自己和家人的健康。

日本德永勇治郎醫學教授在醫學著作中特別提到“正確使用高品質的蜂膠能得到神奇的效果，但使用劣質品會得到反效果，劣質蜂膠是全人類健康的大敵！”的確，許多客戶來電，抱怨一時受價格表像的誘惑，購買了其他劣質巴西蜂膠而延誤病情，影響健康，得到令人遺憾的反效果，十分後悔，最後才明白“一分價錢一分貨，沒有白占的便宜”這個最簡單道理。

蜂膠與其他任何商品一樣，也是有等級高低、好壞、優劣之分，而長期服用富含雜質和有害物质的劣質蜂膠、杂牌蜂膠，對于人體健康傷害是難以挽回的。野花牌綠蜂膠現在所出口北美的只有一種Class A等級，最高濃度為85%的綠蜂膠，而巴西聯邦政府的標準規定濃度達到11%的蜂膠就允許出口。除此之外，最重要的一點便該生產企業是否有HACCP证书。全球医药行业为了确保医药产品的安全性，创立了HACCP安全标准，越来越多的世界各国卫生部鼓励民众去核查HACCP证书。

劣質蜂膠原料中含有大量蜂蠟（bee wax）,蜂蠟蠟質對人體的新陳代謝會有阻礙作用,長期服用含蜂蠟的蜂膠，則可能會造成堵塞血管，使血管變硬、變脆、變細，從而導致在體內埋下了“高血壓，高血液粘稠度，心臟供血不足，心肌梗塞，中風（包括腦血栓，腦溢血）”等嚴重威脅人體健康的定時炸彈。

前不久，温哥华有位王太太告訴醫生，回臺灣時被查出胃部有陰影，懷疑是惡性腫瘤。緊急開刀手術探查後，虛驚一場。原來是她長期服用了某劣質巴西蜂膠，因爲産品的雜質和蜂蠟等含量嚴重超標，在體內沈積，形成了腫塊。不過總算及早發現，避免了更嚴重的後果。

此外，没有经过HACCP标准检验的蜂膠产品很可能會含有重金屬尤其是鉛，隨便處理服用，會有很大危險！鉛是一種多親和性毒物，在體內具有蓄積性，不易排除體外，鉛對人體各組織都有毒性作用，主要損害神經系統（如導致癡呆、弱智）造血系統、消化系統和腎臟，同時還損害人體免疫系統，使機體抵抗力下降。

野花公司Apiario Silvestre是巴西歷史上第一家綠蜂膠製造商(Since 1982)，是巴西規模最大的蜂膠老字號名牌廠商,極品綠蜂膠産能占全巴西全國市場的95%以上。野花公司也同時是市面上目前唯一一家獲得良好生產規範GMP、全球食品安全HACCP雙重認證的國際性名牌，産品最高凈濃度达到85%。所有檢測均表明,絕無任何重金屬和農藥殘留,絕無任何蜂蠟。

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