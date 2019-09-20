喝星巴克，说故事…《戴助听器的老男人》（下） 文 / 十月 Canada

大家都有共识，星巴克的服务生都是流水兵，没有人知道某位长久熟客的底细。但是有位天天坐在星巴克里吃烤鸡的外国老女人说：“这个男人的事，说起来也是笑话。”

于是，我给外国老女人买了一杯摩卡咖啡，加奶油加糖，听她说说老男人的事儿。

“他和我一样没有子女，他和我一个年纪，我不能告诉你我的年纪。”

“好的，那就不告诉我。”

“他的妻子比他年长一岁，早早地就去世了。”

“他一直住在这个社区？”我问。

“他和我一样出生在这里，中间离开家直到他的父母去世之后把房子留给他，他才搬回来住。他的妻子我后来听说是去世了，比他大一岁。”

“星巴克的巧克力布朗尼我以前特别喜欢吃。”老女人说道。我就又去买了一块巧克力布朗尼给老女人。

“我周三还会来这里，你来吗？”我对老女人说。她点点头说周三见，还是这个时候。老女人把她的烤鸡包好放回包里，开始吃她以前喜欢吃的巧克力布朗尼。

周三下午我到了星巴克，没见到吃烤鸡的老女人，我买了一杯番石榴汁，找了一个户外的座位。大约有半小时，她来了。我招呼她坐在对面，起身给她买了加奶油加糖的摩卡咖啡，和巧克力布朗尼。我对她说：“烤鸡一会再吃？”她说她今天不想吃烤鸡，她买了沙拉。

“为什么要来星巴克吃东西？”

“在家里吃东西会闷死的。”

“没找个男人？”

“都太老了，都和我这么老的男人我不喜欢。”

“好吧，那说说那位年轻的亚洲女孩的事吧。”

她笑了。

“Peter年轻时候很英俊的，看看他现在，那么老，那么邋遢。”

“和他谈过恋爱么？”

“他现在每次看见我，都只当是不认识我。”老女人说。

“他把房间分租出去，他那里住着2-3个租客。都是年轻的租客。那个女孩最早是他的租客。”

“布朗尼好吃吗？”

“很好吃，谢谢你。”

“有一天，我看见他给女孩钱。他带着女孩去银行，在取款机上取了五百块钱给了那个女孩。”

“怎么知道是五百？”

“钱是女孩取的，他这个年纪哪会用取款机。我正好就在旁边，听见女孩说只能取五百。”

“你会使自动取款机？”

“我会，我愿意学新东西。”

这时候老男人突然进来了，左耳内仍然挂着助听器。穿黑色吊带背心的年轻的亚洲女孩跟随一起。我看了一眼老男人脸上的皱纹，确实显得很老很老；走路的步伐和皱纹一样，软弱的和拖垮的。今天他穿的衬衣别具一格，夏威夷椰子树背景的花衫。

“她现在还是租客？”

“不是租客了。”老女人诡计多端地一笑。“有一天看见他和那个亚洲女孩站在门口，工人们往房子里搬家具。旁边的邻居也在，我就问苏珊这是在干什么？”

“注意到么，还有一位白人女孩经常和他们坐在一起？”

“苏珊说他正在卖房子，那些工人是那个白人女孩叫来的人，要布置房间卖房子。他还有一个妹妹，可能听说了他卖房子的事情就跑过来了，对她的哥哥说你不要被那个女孩欺骗了，她和你结婚是为了身份和你的钱。”

“他们结婚了？”

“反正现在只有他们俩人住在房子里，其他的租客搬走很久了。他轰走了他的妹妹让她不要干涉他的生活。他妹妹就跑到苏珊那里哭了一通。”

我觉得戴助听器的老男人的目光，曾经经过我的眼前，但是并未停留。他看见了这位吃烤鸡的老女人。

“那个女孩是越南人。你是越南人么？”

“我是中国人。”

离开老女人之后，由于各种其他因素，我最近这个月没有再光顾森林山社区的星巴克。但我很快还会再去，再去看看吃烤鸡的老女人，也许她还有别的一些故事，戴助听器的老男人的后续，或者她自己也是另一个故事里的主角。