记“海老会”北欧四国之旅（二） 文 / 美美

第四天一早我们乘摆渡船，渡过波罗的海湾，然后驱车前往挪威的奥斯陆，这一段路程较长。在通往奥斯陆的行程中，我们途经瑞典的第二大城市—哥德堡。她座落在瑞典的西海岸，是一座风光秀丽的海港城市。哥德堡港终年不冻，成为瑞典和西欧通航的主要港埠。她有450多条航线通往世界各地，是北欧咽喉要道！但是我们的车没有停下来，而继续前行！一路上可以欣赏到黄黄的油菜花，绿茵茵的麦地，茂密的森林。可惜这里的树长得却不粗壮，也不高大，原因是这里土层薄，土层下面是坚硬的花岗岩岩层。下午五点半左右，我们终于到达了奥斯陆市的西北部《奥维格兰公园》，它占地面积近52公顷，进入奥维格兰公园，犹如走进一座开放式的艺术殿堂。看到这些气势恢宏的雕塑，我感到一种心灵上的震撼。这是一组体现生命力量的雕塑！从生命之门到生命之泉,再从生命之泉到生命之桥,最后到生命之柱！它向我们展示一个人从出生到婴儿时代，从少年到青年时代,再从壮年至老年的全过程！各种不同的表情刻画得栩栩如生。除了生命之柱，其他的雕像都是用青铜雕塑。生命之柱是用花岗岩材质雕塑的，柱高176米。雕塑艺术家维格兰全部采用裸体艺术来体现人的线条和形体之美！这里的每一件雕塑都渗透着大师的辛劳，闪耀着大师的智慧和思想火花，每一个雕塑都在讲述生命的故事……！第六部分生命之环，你可以按照你的理解去解读人生的价值和意义,生命的伟大和尊严；也可解读为命运的无奈和痛苦！我们知道挪威的作家易卜生,音乐家格里格；今天我又有幸在这里认识了挪威的雕塑家：维格兰！

奥斯陆的市政厅，是这座海洋城市的市中心，市政厅于1950年为纪念奥斯陆建城900周年而建造的，是本市较有名的建筑，也被称为“双塔红砖”。市政厅门前有一个很大的喷泉。这里也是诺贝尔和平奖的颁奖地之一，另一个在瑞典的市政厅。

我们将开始一段行程中最浩瀚的自然奇景游览。驱车前往弗洛姆小镇。期盼之旅——松恩峡湾之行如期而至！虽然一路上雨下个不停，但大家的情绪却很高涨！当然从住的酒店前往小镇要经过一段不短的盘山公路，并且还要穿过很多隧道。车行驶在不同高度的山路上，我们注意到：从茂密的宽叶树到针叶林；从树枝细叶不密的灌木丛到高山苔藓……随着高度的变化植物品种也在改变！这一段路的穿山隧道也特别多，最长的有24.5公里，行车需要半小时，它是世界上最长的穿山道！一路上二位知识丰富的接地导游给我们讲解了许多北欧的各种人文、历史、地理的故事，使我们受益颇多并开了眼界！

挪威以峡湾之多闻名于世！什麽是峡湾？峡湾的意思是“深入内陆的海湾”。由于冰川侵蚀作用，内陆形成了一些“冰蚀谷”，海水侵入这些谷地后，形成的海湾就叫峡湾。这个地理地貌的变化形成，在5千多万年前，跟冰川多次变化有关！峡湾大多分布在陡峭高耸的山谷岩壁之间，水面清澈透明平静，当凶猛的海水闯入峡湾的崇山峻岭中后，立刻被峡湾的高山峻岭所降服，再大的惊涛骇浪也会立刻风平浪静！

弗洛姆镇很小，人口在400人左右，可每年要接待40万以上的游客。小镇在一个峡湾的尽头，码头上热闹非凡，看到行驶在大海里的大邮轮停靠在这狭窄的山水之间，我觉得非常滑稽有趣！我们乘坐在观景游船，航行在平如镜面的松恩峡湾上，一路上景色宜人！松恩峡湾长204公里，深1308米，是世界上第二最长且最深的峡湾。峡湾两岸的岩层很坚硬，主要是由花岗岩和片麻岩构成，并夹杂着少数的石灰岩和大理石。随着游船前行，眼前的风景不断变化，天也放晴了，感觉前面的山骤然起伏，两边的山壮观精彩。峡湾给我带来的不仅仅是视觉冲击，更是心灵的震撼！大家赞叹不已！陪伴我们游览的是一群白色海鸥，我见朋友们很是振奋，一边赏景，一边拍照，还要给海鸥零食，忙得不亦乐乎！松恩峡湾在贝特梭一分为二:一个分支叫艾于兰峡湾，号称是松恩峡湾中最原始，最壮观的分支，它延伸至弗洛姆；另一个分支称纳勒尔峡湾，据说是世界上最壮观辉煌的峡湾分支之一。峡湾很窄，最窄处只有250米左右，2005年纳勒尔峡湾被列为联合国教科文组织遗产目录。

游船来到另一个小镇，虽然很小，但很漂亮。小镇商场的老板曾用他的小车救出了26个被困在隧道中的中国游客，令我们对他肃然起敬！我发现小镇上有个奇葩的现象：这里许多屋顶棚覆盖了泥巴，长满了野草，好有趣！一问才知道这里冬天特冷，用这个方法可以保暖(又长了知识)，在回酒店的路上，发现路边房屋的颜色各不相同，导游解释说：看这里房主是否有钱，只要注意房子的颜色，颜色越浅越有钱，白色的房主最有钱！又是一个有趣的话题。

峡湾酒店的晚餐真不错，都是我喜欢吃的海鲜，而且味道鲜，甜点也不错！饭后坐在酒店的后花园，朋友给我泡了一杯咖啡，边喝咖啡边欣赏夕阳西下的峡湾和远处的雪峰，真是舒服极了！