记“海老会”北欧四国之旅（三）

文 / 美美

<接上期>

清早向卑尔根小城进发。这一路上到处是美景，周边瀑布众多，特别是现在冰雪融化之时，可观赏急流直下的壮观！我们路过哈当厄尔大桥，这座架在峡湾上的大桥，是由上海振华集团设计建造的，也是中国在北欧的第一个工程！我们也经过美丽小镇Voss，它的矿泉水(Voss)是世界有名的，出口到世界各地(包括中国)。临近中午，我们到达挪威“第一城”—卑尔根，她属于霍达兰郡的首府，也是挪威的第二大城市，座落于挪威西海岸陡峭的峡湾上，倚着峡湾和七座山，依山傍海，风光无限！曾在2000年被联合国教科文组织评选为“欧洲文化之都”。由于周边环境的影响，这里气候温暖多雨，是一座雨城(但我们到达时阳光明媚)。到了卑尔根，我们先去参观了卑尔根最古老的教堂—圣玛利亚教堂，她有近900年的历史，虽然经历二次破坏，但她现在仍屹立于此！教堂是由两座塔楼，三个中殿组成，属于罗马式风格。材料主要是用皀石建造，最古老部分用高级皀石，零星用页岩点缀，内部拥有一个独特的讲坛和装饰很美的祭坛。教堂其实不大，我走进教堂，由于游客不多，故非常安静，设施也不华丽，中世纪风格！但教堂外鲜花盛开，环境很美。

挪威的海鲜世界有名，我约了几个朋友朝鱼市进发，这里与北欧传统的静谧截然不同，这里可是挪威最喧哗的露天市场，我们仿佛一下穿越到另一个世界！我们几个游走在各鱼类的摊位上，海鲜种类多得令我眼花缭乱……！离鱼市约200米的市中心有缆车站，它可以将游客带往弗洛伊恩山的观景台，在这里可以俯瞰卑尔根市的全景：海港，峡湾以及整个城市整齐排列的木房子和环绕卑尔根的七座山头尽收眼底！这缆车已经运营了101年了！

下午二点我们又从卑尔根折回弗洛姆镇，在那里不仅参观了Flam的铁路博物馆，了解小火车的发展史。我们更有幸的是搭乘了这趟小火车！弗洛姆高山铁路连接到松恩峡湾，从Flam到海拔865米的达尔山区，全程20公里，单程用时约1小时。它是世界上最美，最陡峭，也是最为知名的高山鉄路之一，这条鉄路整整修了20年，被誉为是挪威的工程奇迹！高山鉄路在行驶过程中，会在中途的一处瀑布附近停靠，供游客拍照留念，但时间不长，大家只能抢拍几张用作留念。我们站在路边，通过轰隆隆的白色水雾，看到一位美丽的山妖姑娘在瀑布旁翩翩起舞(人扮演的)。而她所扮演的正是挪威以及整个北欧地区最为家喻户晓的传说中的精灵—山妖，传说山妖丑陋却是聪明的小东西，经常变成美少女，来愚弄人们取乐！山顶上还有步行道，供游客沿途欣赏风景！我们的运气真是超好，上山阴雨绵绵，下山阳光明媚，两种不同天气下的美景都欣赏到了。我感到很幸运！

晚上我们住在一个有80多年历史的家庭式旅馆里，虽然设施比较陈旧，但这里的服务、环保、食物都相当不错的。

由于行程比较紧，故第二天早上八点我们就早早出发了。下午我们在奥斯陆参观了《挪威王宫》，她是哈拉尔国王的办公室，地处一片高地上，正对面是市中心的主要街道—卡尔·约翰大道，环绕王宫是330公亩的林地和公园，穿过这里的公共大道可一直通往市的商业区。这座王宫的修建最早由卡尔十四国王提出来的。1823年由丹麦建筑师冯林斯负责，在1825年举行奠基典礼。但由于计划被多次修改，直到1848年才竣工，当时正赶上新国王奥斯卡一世和他的法国的皇后约瑟芬继位登基大典。在平常的日子里，当哈拉尔在王宫中时，王宫上会飘扬起红底金猴的皇家旗标，如果旗上有一个三角形的缺块，表示国王不在宫中，由哈康王储暂时代作为国家元首！

接着我们去参观阿克斯胡斯城堡。在城堡高处，可以俯瞰市政厅和奥斯陆中心的全貌。此城堡是挪威喻康五世国王为抵御外来侵略，于1300年设计并建造的，是中世纪最具有代表性的建筑之一，城堡在1308年国王去世前竣工，在1319年后的60年间，挪威王一直居住在此。17世纪初著名建筑大师汉斯·斯汀文冠对这座古堡进大规模的扩建和装饰，现在是文艺复兴式的建筑风格！

挪威国家歌剧院，于2008年落成，占地面积为3万8千平方米，剧场的建造花了42亿克朗，是挪威国家700多年来规模最宏大的文化艺术类建筑，被视作挪威民族精神的象征，歌剧院内有三个舞台，1千1百多个房间,主大厅是一个开放式房屋，屋内装饰极其简洁，只采用普通材料，这里提供休息区、酒吧和餐厅,主观众席位布置很经典！我们几个从旁边走斜坡到屋顶，奥斯陆城的风光尽收眼底！马蹄鉄建筑形状采用了世界上最先进的技术！

下午五点左右我们到达了挪威的边境。四天的挪威之旅终于结束了！

再见吧，挪威！风光旖旎，如诗如画的峡湾和山峦，依偎在七峰环抱之中的卑尔根，犹如仙境一般，美味海鲜，让我们念念不忘，回味无穷！