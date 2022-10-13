回忆进入俄罗斯第一个城市（一）

——圣彼得堡不见列宁格勒

渥太华 / 陳延齡

對於俄羅斯，特別是前蘇聯，國人有太多的感悟。中國大陸，大凡五十年代以前出生的人，他們的童年、少年、青年有太多的回憶，與俄羅斯即前蘇聯，有千絲萬縷的交織。

我也是其中的一個，屠格涅夫、萊蒙托夫、果戈里、普希金、托爾斯泰、契科夫（包括高爾基）這些俄羅斯文學巨匠的作品成了必讀的教材。我們津津樂道的談著這些作家筆下的人物，每天課後追看蘇聯電影。蘇聯影片海報充斥着大街小巷。《幸福生活》是其中的一部，整個社會都知道，蘇聯的今天就是我們的明天。老師讓我們寫一篇作文，我寫了對蘇聯的嚮往與羨慕，說長大了我們要把祖國建設的比蘇聯還美麗。被老師改為和蘇聯一樣美麗。

天有不測風雲，人有旦夕禍福。整個的國民都體會到：中蘇蜜月戀情似火，突忽凜冽寒風吹过头，九評《蘇聯是社會主義國家嗎？》利劍斬斷情緣。憑“土豆燒熟了，再加牛肉。不許放屁！”而煙消雲散！

許多人與我都有這樣的情結：“予更欲一覘北”了卻心中的五味瓶。

我從芬蘭乘火車去彼得堡，窗外廣袤的原野不由得想起，小時候唱的那首蘇聯歌曲，“……國家遼闊廣大，有無數的田野和森林……。”不知什麼時候，車廂裏多了個俊美的俄羅斯小夥，站在我們中間，露出善良的微笑與大家談天。無暇多想，不過，一路風光自豪的楓葉旗，此時收了起來。

火车進入聖彼得堡。啊！托尔斯泰的小说中，俄國貴族們法國話滿天飛的火車站就是腳下嗎？是《娜塔莎》喋喋不休，还是《沃伦斯基与安娜克列妮娜》切切的私语？

大街上，沙皇的三色旗迎面飄來，雙頭鷹的標識隨處可見，彼得大帝與尼古拉一世的雕像，好像從建立起就一直在那兒秀英姿。涅瓦河穿城而過，流向波羅地海芬蘭灣。河的兩岸，輝煌的殿宇，巍峨的教堂，華麗的建築鱗次櫛比，與波光粼粼鱗的涅瓦河水交相輝映。啊！寬闊涅瓦河，游人如織的涅瓦大街，我從來沒有見過你們，卻無數次的與你們在書中幽會。

我第一眼中的聖彼得堡，是一位優雅老邁的貴婦人，風韻依然。

金髮美女的導遊，流利的漢語，是在哈爾濱學習的結果，對大陸倍熟。給我們上的第一課，撥亂反正。我們都知道“十月革命的一聲炮響”是指阿芙勒爾巡洋艦炮打冬宮，建立了蘇維埃。她說，巡洋艦再大，可是炮的射程是達不到冬宮的。僅僅是發出進攻冬宮的號角！武裝起義的人們蜂擁進入冬宮，那軟弱的臨時政府官員立即投降了，蘇維埃就成立了！當時是，革命的群眾佔領冬宮，也像湖南農民運動一樣，皇帝老子的象牙床也要躺一躺，珍貴的古董成了夜壺。列寧同志沒有說“好的很！”，痛斥了他們之後，這些革命者組成紅軍到前線與白俄作戰，保衛蘇維埃了。阿芙樂爾號巡洋艦安詳的停在涅瓦河畔，猶如光榮退役的老兵，不斷向後來人講述自己的歷史。