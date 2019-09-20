【KANATA 中文学校作文选登】我家的小狗 七册班 王伊晴

我家有一只非常可爱的小狗，它的名字叫“Brownie”。Brownie有一身棕色卷曲的皮毛，它的脸上、肚子上、脚上和尾巴上有一点白色，我们认为这个名字与它的外表非常相符。它出生于2018年8月14日，现在已经10周大了，是一只迷你贵宾犬和金毛猎犬混合。它的体型比较小，现在体重只有十磅，长大后它的体重会达到二十五磅左右。

Brownie有一只小黑鼻子，它的眼睛是棕色的。它的牙尖尖的，很爱咬别人的手和衣服。它喜欢跟别的狗一起玩儿，看见人也特别开心。它的头顶是圆的，它的耳朵又软又宽。它特别喜欢和我的家人们拥抱，它也喜欢看电视。Brownie有一整箱玩具，它最喜欢的是一个吱吱作响的狐狸玩具。Brownie是一只聪明的小狗，它不但知道如何做四种动作，而且做得很好。

第一次带Brownie去动物医院的时候挺好玩儿的。它去医院是因为它要打它的第二次疫苗。首先，我们开车来到了一个动物医院，离我们家只有十五分钟的路程。我们进了动物医院后，等了一会儿就轮到Brownie了。打针的过程很好玩儿,兽医先把罐装的狗食放在桌子上，然后，把Brownie放在了上面，当它开始疯狂地舔吃的时候，兽医快速地给它打了针，它一点儿都没叫。Brownie很喜欢那个动物医院，他认为这个地方是它获得美味佳肴的地方。我真的很高兴它打了针，因为现在它更安全了，靠近它的人和狗也不会生病了，当然他现在也可以更多的进行社交了！