【加拿大肝脏基金会专栏】丙型肝炎风险自测： 你有几个“是”？

曾接聽過一位新移民的電話咨詢，告知自己被診斷出丙型肝炎，在中國的太太認為丙型肝炎在中國少見，懷疑先生是因為在加拿大有不當的婚外戀而染疾，因此堅決要求離婚。

這個例子中的太太，對丙型肝炎有兩大誤解：一是以為丙型肝炎在中國少見，二是以為丙型肝炎僅通過性生活傳播。

丙型肝炎在華人（包括中國及加拿大的華人）中並不少見。我們較少聽到丙型肝炎，是因為絕大多數的感染者未被診斷出來。預計中國的丙型肝炎感染者超過10000萬。中國疾病預防控制局的數據顯示，每年上報的新增病例就超過20萬。所以，雖然丙型肝炎沒有乙型肝炎那麽嚴重，仍然是華人社區最普遍的肝病之一。

而“丙型肝炎僅通過性生活傳播”也是一種誤解。丙型肝炎病毒通過血液傳播，所有有出血的或者血液接觸的情形，都是潛在的傳染風險，比如輸血、共用針筒、紋身等。

感染丙型肝炎病毒的成年人，約有55%到85%的人會發展至慢性丙型肝炎，若無治療，則可能在多年後發展至肝硬化。早期診斷能夠預防可能因感染帶來的健康問題，并防止病毒傳播。世衛組織建議所有存在中高感染風險的者進行檢測。以下為13項丙型肝炎感染的中高風險因素，看看您有無符合的情形呢？

1. 生於1945至1975年之間？

2. 使用或者曾使用針筒註射或者鼻孔吸毒？

3. 在1990年7月前接受過輸血或者醫療手術？

4. 在丙型肝炎普通的國家地區接受過註射、疫苗、手術、出血情形？

5. 性伴侶是否有丙型肝炎？

6. 有多位性伴侶？

7. 有性傳播感染，如艾滋病毒？

8. 有接受血液透析（洗腎）？

9. 被針筒刺傷過？

10. 與丙型肝炎患者共用過個人用品，如剃須刀、牙刷？

11. 有紋身或者穿耳？

12. 有其他病毒感染如乙型肝炎？

13. 出生時母親是否有感染丙型肝炎？

您回答了幾個“是”？即使只有一個，我們也建議你與醫生討論進行檢測——檢測包含於省醫療計劃中，您不需要擔心費用問題。您也可以訪問加拿大肝臟基金會的網站liver.ca ，進行網上“病毒性肝炎風險評估”，以了解自己的風險。若需要幫助，請致電1-800-563 5483。

