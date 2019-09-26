作为父母，我们经常关心孩子们如何打发自己的课余时间。很多时候他们不是在电视机前看体育节目，就是在看越来越暴力的卡通片，或者玩美化了的血腥暴力的电子游戏，这些现象在我们生活中似乎越来越普遍。

Two little boys are taking a karate class at a health club. They are standing together in their uniforms.

而大多数武术运动旨在阻止暴力行为，同时为受到攻击后提供有力反击。

武术即训练精神意志，也提高体质。总体上来说，武术训练有助于培养孩子一种积极的生活态度，而且这种生活态度将伴随一生。

武术可以让人自尊、自律、自信、自爱、专注以及对他人礼貌，同时还可以提高学习成绩。

纪律变成自律

武术中使用的腰带系统可以让孩子保持动力。他们只要想晋级获得下一条腰带，就需要积极主动地找出他们需要完成什么任务才能实现目标。老师授予学生一条新腰带，是对他们努力工作、奉献精神和成就的一种有形的展示和认可。

自信

自信来自于他们能够完成每一个小目标。随着每个目标的实现，孩子开始意识到他（她）可以几乎完成任何事情，只要每次迈出一小步，设定一个小目标并实现它们，然后再设定下一个目标。

礼貌

教练和学生都要体现出对他人的礼貌。通过使用控制技术来避免伤害自己的练习对象，这是安全练习武术的重中之重。

武术旨在教育学生成为完美的人。武术其实不仅仅是拳打、脚踢、摔跤和锁喉，更得益于它提供的好处，能够帮助你的孩子成为成功的、健康的、受尊重的成年人。