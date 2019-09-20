“想唱就唱”让我“想说就说” 文 / 荣宁

“想唱就唱”是渥太华的民间歌会，一年一届，唱响于渥村最美丽的秋季。今年我有幸品尝了这顿音乐大餐，感慨颇多。

首先是名字的敞亮。我喜欢“想唱就唱”这个名字，它是一种率性、一种耿直、一种随心所欲，犹如鹰击长空，鱼翔浅底，奔放而舒畅。如果把“想花就花”“想买就买”说成是一种财富自由的话，那么“想唱就唱”则可以说是一种身心自由，既无忧无虑，又无拘无束。

其次是形式的多样。在这里，可以说年不分老幼，人不分男女，想唱就唱。舞台上有唱美声的，有唱民族的，有唱通俗的，还有唱京剧的，想唱就上去亮一嗓子。无论你是独唱、重唱，还是小合唱、大合唱都受欢迎；也无论你是清唱、弹唱、还是边舞边唱都有掌声，让人眼花瞭乱，美不胜收。

再次是心态的包容。我们常说高手在民间，果不其然，这次还真让我看到不少高人，从用气、用嗓、用情上都很专业。但是“想唱就唱”毕竟是民间歌会，水平参差不齐，良莠不一是很正常的。可贵的是，无论你是高人，还是素人，哪怕是荒腔走板之人都能赢得喝彩，在这里鼓励是真诚的，没有偏见，更没有歧视。

又次是氛围的祥和。都说中国人有酱缸文化，喜欢举大旗、立门派，弄团团伙伙，搞同行相轻。但在“想唱就唱”的舞台没有这种现象，大家一团和气，热情鼓励，相互切磋，共同进步。虽然不是专家，但依然相当专业，也许此时“专家们”还沉醉于象牙塔之上，殊不知渥太华最美好声音却在普罗大众中间，这歌声是联系我们的纽带，是温暖我们的阳光，是激励我们的梦想。

最后是组织的周密。“想唱就唱”是民间歌会，整场歌会50多个节目，既没有合练、也没有彩排，但是音乐会的各个环节一个不少，有灯光，有舞美，有舞台监督、有歌会主持，甚至还有撰稿、摄像和录音。大家来自四面八方、各行各业，有钱出钱、有力出力，有才出才，众人拾柴火焰高，虽然不够专业，但是足够认真。

我作为来自中国南京的访客，这次是受歌会的组织者之一、歌会会标、节目单的设计者瑞荣女士之邀来欣赏这台歌会的，我觉得非常荣幸，欣然为歌会题写了“想唱就唱”四个大字。其间主持人让我上台讲两句，我很激动，我说：“今天我只讲一句，大家唱得非常好，有激情、有技巧，有中国元素、有中国味道，祝“想唱就唱”越办越好。”