【加拿大肝脏基金会专栏】致敬为消除肝病而努力的研究者

黄雪卿博士

加拿大肝脏基金会的使命“致力于令肝脏研究变成拯救生命的工具”，建立在加拿大和世界各地的研究人员和医生的激情和专业知识之上，旨在解开肝脏疾病的奥秘。

加拿大肝脏基金会是世界上第一个致力于通过研究和教育推动肝脏健康和抗击肝病的组织。我们深知，肝病的预防、诊断、治疗和护理，都是基于科学研究之上。然而，除非我们通过渠道分享这些知识，并提供可以真正帮助那些病患或风险者的计划和服务，否则最好的科学研究也将毫无价值。

为了彰显对科研的重视，加拿大肝脏基金会于1983设立了金牌奖，以表彰为推动肝脏研究领域做出重大贡献的医生和科学家。今天此奖项在年度加拿大肝病会议上与加拿大肝病研究协会共同颁出。

该奖项首颁予法国历史上最杰出的肝病学家之一，让•皮埃尔•本哈莫博士（Dr. Jean-Pierre Benhamou）。本哈莫博士的研究开创性地发现了非手术治疗肝硬化并发症的方法。从设立至今的三十多位获奖者，皆是国际认可的杰出的肝脏专家。来自这些获奖者们集合研究中所获得的知识，为我们提供了宝贵的信息，用以帮助提升加拿大肝病患者或肝病风险者的生活。

2019年，金牌奖授予来自加拿大多伦多的黄雪卿博士——这是三十多年来首位获此嘉奖的华裔肝病学家！

黄雪卿博士是多伦多大学的医学教授，及多伦多全科医院的肝病专科医生，更是肝病学领域领先的加拿大临床医学家。她的研究方向包括门静脉高压症的发病机制、腹水的形成、肝肾相互影响、肝硬化中的肾衰竭和肝肾综合征。她发表过150多篇同行评审的期刊文章、评论和书籍章节，近期领导了具有里程碑意义的国际共识文件的发布，该文件定义了肝硬化肾衰竭。

黄雪卿博士曾任职多间知名的国家和国际研究组织，包括美国肝病研究协会临床研究委员会委员、AASLD摘要审查委员会主席、国际腹水俱乐部秘书、加拿大肝病研究协会教育委员会主席。她还是多伦多大学肝病学培训生导师。除了学术上的建树，黄雪卿博士还是肝脏教育项目的积极倡导者，多年来义务参与多项社区健康教育及病患支持项目。

请加入我们，祝贺并致敬黄博士，以及所有像她一样为了消除肝脏疾病而努力奋斗的研究者们。

如果您想了解更多获奖者的信息，可访问我们的网站www.liver.ca。