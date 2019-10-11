加京华人陵园基金会 二零一九年度全侨扫墓简报

加京華人陵園基金會二零一九年度全僑掃墓已經於九月十五日(星期日)在必治活華人墳場舉行。當天秋意迎人，略帶寒意，但天朗氣清，倍添僑胞思親掃墓情懷，参加僑胞人數約有一百二十人。

該日出席嘉賓包括中國大使館參贊總領事及一等秘書、必治活墓園董事局主席、陵園基金會全體理事、本埠各社團代表及傳媒代表。

準十二時正由大會司儀林維憲宣佈典禮開始，全僑掃墓大會主席陳森、必治活墓園董事局主席Gerry Peddle及中國大使館參贊總領事侯勁先後致詞。

大會主席介紹華人墓區的成立背景及懷遠亭的創建過程，稱頌華人先輩於加拿大植根創業，壯大華人社群，融入主流社會而又不忘祖國、宗族及文化，貢獻良多，使海外華人地位不斷提升，實功不可抹。為了要保留「慎終追遠」的優良中國傳統，加京華人陵園基金會有必要每年都舉辦全僑掃墓，以教育後代達致薪火相傳。必治活墓園董事局主席Gerald Peddle致詞時表示關注必治活華人墳場的發展並答應配合華人社區的工作，並肯定華人社區與必治活墓園長久以來已建立的良好關係。中國大使館參贊總領事侯勁致詞時說明海外華僑在外國植根卻不忘鄉國情懷，後人切要鉻記先祖的努力而加以追思，而祭祖就成為一個維繫民族傳統的一個重要活動。

祭儀由陵園基金會主席譚從政主持，理事彭漢忠、范佐偉、陳森輔祭，並由大會理事李乃斌、司儀林維憲陪同所有嘉賓及僑胞上香祭祖，儀式莊嚴肅穆。典禮於下午一時順利完成，並即場設有茶點招待嘉賓及参加公祭僑胞。

該次全僑掃墓得以順利完成，實有賴本埠華報傳媒協助宣傳，多位義工熱心幫助及本埠全僑支持、捐助和参與。兹將熱心捐助人士、社團及商號詳列如下：

全僑掃墓及晚宴捐款善長、商號及社團芳名：

黃吉生、吳膺莉夫婦 $200

莊國 $100

陳美鳳 $100

司徒溢夫人 $100

蕭徽哲夫婦 $60

黎寶珍 $50

黃春和夫婦 $50

羅錦華、徐綺文夫婦 $40

林維憲夫婦 $50

彭漢忠夫婦 $50

台山同鄉會 $50

范佐偉 $50

陳森夫婦 $50

李均堂 $50

龍岡公所 $50

方國盛夫婦 $50

伍文正 $50

伍文匡 $50

馮汝根夫婦 $50

陸惠英、周秀文 $40

周秀文 $110

梁高崙夫婦 $50

潮洲會 $30

陳炳賢夫婦 $30

鄭名垂、申麗珠夫婦 $30

陳順華先生 $20

孫金泉先生 $20

黃定桓夫婦 $20

譚炯耀夫人 $20

黃麗生女士 $20

劉羅秋兒女士 $20

譚超然夫婦 $20

Norman Jung $20

鍾健威先生 $20

何霖佳先生 $20

龐寶霞女士 $20

陳民智夫婦 $20

黃惠珍女士 $20

王國強先生 $20

陳萍、Alain $10

鄧偉夫婦 $10

余文輝先生榮哀捐款 $100

梁耀榮先生榮哀捐款 $100

王何美華夫人榮哀捐款 $100

鍾譚瑞群夫人榮哀捐款 $100

馮啟才先生榮哀捐款 $20

馬鐵民夫婦贊助砵仔糕 130件

譚從政贊助橙三箱及祭品

該次全僑掃墓捐款收入及支出結算如下：

全僑掃墓合共捐款: $2,260.00

全僑掃墓支出:

巴士租金 $302.50

廁所租金 $180.80

燒豬兩隻 $440.00

雞腿 $115.20

义燒餐飽 $95.77

餐盆、瓶裝水 $35.91

必治活墓園員工午膳 $150.00

掃墓支出合計: $1,319.38

收支比對盈餘：

$2,260.00 – $1,319.38 = $940.62

盈餘款項 $940.62將全部撥入加京華人陵園基金會經費戶口。

對以上熱心捐助人士、商號及社團，本會謹致以衷心謝意。

加京華人陵園基金會供稿

照片由Echo提供