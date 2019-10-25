违法乱纪的人 (下)

文 / 十月 Canada

我为什么要推荐约谈这种方式？因为大家的问题是不扣分就不涉及有记录下来的案底，不涉及加保费。第二，约谈甚至比出庭更容易谈拢，并且你有两次谈拢的机会。第一次是和这位律师谈，第二次是和法官谈。如果你选择直接上庭，那么你就只有一次必须谈拢的机会。

伙计的违章是超速，扣三分，罚金220元。

尽管他约谈的排名非常靠后，但是由于第二拨2:15pm的人群，也被大拨喊人的时候跟随那个女人直接下台阶去法庭了，所以大约在2:30的时候大厅里就剩伙计一个人了。律师也知道没啥人了，就问还有2:15的么？伙计说就他一人了3:15的，律师招呼他进屋。

谈了约一分钟伙计出来。我问他择日上拖延的庭，还是认罪？他高高兴兴地说谈拢了，不扣分，罚金60。

实在是出乎意料。

我跟随伙计一起下台阶，找到法庭入口他一闪身进屋了，我迟疑了一下，觉得我应该不能进去吧，还是在门外等侯吧。大约二十分钟，伙计拿着一堆单子出来了，问我为什么不跟他进去看看热闹，非常有意思。我就问他：“不是犯罪分子也可以进去么？”他斜眼看着我，说：“我不是犯罪分子，充其量算是违法乱纪的人。很对，虽然你没有违法乱纪，但是你可以陪同违法乱纪的人进去。我还奇怪呢，一回头看不见你人了。”

“那现在我还能进去看看热闹么？”

“太晚了，等我下次违法乱纪的时候吧。”

我说：“那好吧，有下次就好。”

他给我讲了刚刚发生在法庭的，排在他前面的同为超速者的趣闻。

一位超速的男士，正好是在伙计之前倒数第二位进屋和律师谈拢的人，准备和法官进行二次申诉，聊几句然后交钱。法官问他：“你什么情况？”他说超速行驶。

“好吧，给我讲一个动听的故事，看看我听完你的故事以后是否同意消掉你的罚单。”法官笑眯眯地说。

“我父亲中风了，我叫了救护车。我一直很担心救护车里的父亲，在当时那种突发的紧急情况下，以至于我想也没想，就想着我要跟着救护车赶紧到医院。你能理解我当时的心情么，法官。那是我父亲，我就一直跟着救护车,一直跟着救护车,一直跟着救护车的速度,我要赶到他身边陪着他。”

法官顿了几秒，“你说服我了！这个故事非常完美。我必须消掉你的这张超速罚单。”

第二位是两位说普通话的中国中年男士，在等候区域的时候我见过他们。其中一位是当事人，也是超速，另外一位是他带来的朋友，帮忙他翻译的，汉译英和英译汉这两项工作。他们也是选择先与律师交流，然后去见法官。和律师交流后，我听见律师最后说：“下台阶去法庭见法官然后交钱。”当时大家谁也没注意听当事人因为何事而超速。

法官的开场白都一样，让当事人说明原因。翻译来来回回翻译了很久，然后法官说：“我也没有听懂到底是怎么回事，我相信我刚刚说的话和提的问题，你们也应该没有完全理解。所以今天不能最后下结论,择日再来。”

两位中国男士坚持今天要把钱交了，不想另外选时间再来。可能他们与律师的约谈，律师听明白了，也许见法官因为太紧张，就完全说不清楚了。法官说了两遍，他们还是坚持不另外选时间要今天解决。于是法官说：“如果你们坚持不另外选择时间，那么这个时间我来替你们选。因为我必须保证你们百分百理解了我的话，如果我认为你并没有听明白，没有完全理解，那就必须择日再来。带着你的律师来。”

我问伙计那你听明白他俩为什么超速么？伙计说他也没听明白，但他确定他们互相交流的时候说的是普通话。我想那法官听不懂肯定没错了，因为伙计也叙述不出来事情的原委。

第三位的故事就是伙计本人。

我问他还是维持原判，你讲的故事不行？他说对法官维持了原判。我说那天你父亲不是也是搭救护车去急诊室了么？他说是，可是他并不是跟着救护车。

“60元不扣分，不记录在案。我已经非常喜悦了！” 伙计一边喜笑颜开，一边刷卡交了罚款。

“除去25元的停车费，未来保险费也不加。你今天发财了。我想想今天我吃什么。”作为陪同，我是肯定不能放过伙计的。

接下来的庆祝场面我就不叙述了。我总结性地问了伙计：“大多数人都没有选择约谈这项，但是由此听来我觉得这是一条很实用的经验。应该选择约谈对么？”他说很对，他认为自己的这个选择很对。虽然最终他并没有在法官面前彻底抹掉罚单，但是他有两次机会。这也是他第一次尝试了约谈，并且很意外地获得了他认为非常好的结果。

当然，约谈的时候你要保证自己可以阐述清楚，如果自带翻译也要确保翻译的英语语言表达能力。

我对伙计这次的分享经验表示了由衷的感谢。在此，我最后补充一句：经验虽好，不要超速驾驶，不要超速驾驶。