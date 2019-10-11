中加合作原创舞剧“寻” 北美巡演下周登陆渥太华

你可曾听说过这样的故事！一个女孩的命运将相隔万里之遥的中加两个家庭紧密相连。不幸？亦或是幸？因爱和亲情而重新定义。二十载岁月流转，时光荏苒，两个家庭的悲欢离合，一个唯美动人、感人至深，这是一个令人心灵震撼的故事，也是中加合作原创舞剧《寻》所讲述的故事。

舞剧“寻”由中加两国的艺术家们联合创作和演绎，该剧即将于2019年10月20日下午2:30在加拿大历史博物馆剧场温情上演。

今年是中华人民共和国成立70周年，同时又是中加建交49周年，中加合作原创舞剧“寻”将于10月8日开启“庆祝中华人民共和国成立70周年暨中加建交49周年”北美8城市巡演。

剧情梗概

吴门画派传人画家苏秦和董寅夫妇在一次写生中不慎丢失了尚在襁褓中的爱女苏菲，孩子被送到孤儿院为一对来自加拿大的夫妇Ｊames和Ｍary收养，漂洋过海去了加拿大，并改名为Crystal。二十年来，苏秦和董寅夫妇思女不止，多次凭着记忆描绘着想象中长大的苏菲。大洋彼岸，加拿大夫妇对苏菲悉心栽培，并如实告之其身世：你的祖先是炎黄子孙，留着中国人的血液，鼓励她去中国寻根觅祖、求师问学，长大后的苏菲极其喜欢画画及酷爱中国艺术，于是到中国上海艺术学院学习，邂逅了年轻人李文瑞，俩人一起游览中国古韵的文化景点，两个年轻人不知不觉心心相印。

苏菲和李文瑞赴无锡游玩，来到了南长街，在清名桥边的一家画廊中，看到一幅画，画面上有一个可爱的女孩儿，而这个女孩酷似苏菲，他们不由地上去询问，原来画画的正是苏菲的生父苏秦，店主苏秦向他们讲述了失女寻女的心路历程，苏菲认出画中的女孩胸前带着的翡翠玉佩和自己从小带在身上的信物一模一样，于是她掏出胸前的玉佩给苏秦夫妇辨认，苏秦夫妇认出了这就是苏家的祖传之物，百感交集中一家人终于团聚。

苏秦夫妇感激加拿大夫妇Ｊmes和Ｍary把女儿培养成才，苏菲找到自己的生身父母倍感幸福，她决定留在中国深造，并继承中华传统，她邀请养父母一起来中国参加她与李文瑞的结婚典礼！

舞剧《寻》的看点

1，这是一部原创作品，是无锡市歌舞剧院继舞剧《丹顶鹤》之后中加顶级艺术家们再次合作创编的力作。舞剧《寻》有着非常完整的故事情节。架构清晰，故事情节跌宕起伏，引人入胜。人物特点鲜明，情感充沛。

2，Peter Quanz是加拿大著名舞蹈编导和独立舞蹈制作人，执导和编导的作品众多，屡获殊荣，深受观众朋友们的喜爱，好评如潮！此次执导舞剧《寻》，延续他舞蹈编导的一贯风格，舞剧的整体编排以现代、简约为主，动作设计干净、利落，流畅，糅合了古典芭蕾、现代舞和中国古典舞的元素和风韵，具有极强的张力。中西文化交融，凸显国际流行艺术时尚，是近期原创现代芭蕾舞剧中难得一见的精品。

3，精美绝伦的舞美设计将江南园林的典雅秀丽和加国层林尽染、枫叶漫天的独特景观展现无余，使观众如临其境，感同身受。服饰色彩清新，淡雅，音乐、节奏、舞蹈、剧情相互交融并相得益彰，使舞台效果更加突出。

4，三十多人的演出团队，阵容强大，由中加两国顶尖专业舞蹈演员组成，具有一流的专业舞蹈水平。演员们的肢体语言细腻、流畅、情感表达饱满、丰厚，对剧中各人物的特点和内心世界的微妙变化刻画深刻，表现到位，使舞剧《寻》具有极强的艺术感染力。

所以，要问：“为什么要看舞剧《寻》？”，一句话，值得！舞剧《寻》四大看点之中的每一点都值得您花时间去观看和欣赏。况且，票价便宜，绝对是物超所值！

渥太华演出信息如下：

演出时间：2019年10月20日2:30PM

演出剧场：加拿大历史博物馆剧场

The Canadian Museum of History

演出地址：100 Laurier Street Gatineau, Quebec K1A 0M8

支持单位：

中国侨联

中华人民共和国驻加拿大大使馆

创作演出：

无锡市歌舞剧院（江苏省民族舞剧院）

承办单位：

加中文化艺术协会

渥太华华星艺术团

协办单位：

中国校友会、北京协会、渥太华江苏同乡会、渥太华无锡商会、湖南同乡会等。

票价：VIP $88，$58 普通票$38，$28

购票电话：

章女士: (613)769-9758; 张女士: (613)663-9566;

丁女士: (613)864-6588; 崔先生: (613)422-6189;

管先生: (613)698-3657; 卢女士: (613)864-3863;

管女士: (613)204-2805; 董女士: (613)777-4725;

楚女士: (613)219-2603; 张先生: (613)890-1003;

姚女士: (613)255-2020; 杨先生: (613)698-8862；

中加合作原创舞剧“寻”北美八城市巡演组委会供稿