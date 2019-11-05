5个方法提高睡眠质量

只要拥有深度睡眠，就能够缓解一整天的疲乏感，加快了新陈代谢速度，让人们第2天精神抖擞，更好地面对繁忙的工作以及学习，该如何拥有深度睡眠呢。

怎么拥有深度睡眠？

1、睡觉前强迫自己打哈欠

睡觉前可以强迫自己打哈欠，这样能为大脑发射出想要入睡的信号，能缓解紧张不安的情绪，让人们快速入睡。另外，睡觉前可以听一听30分钟左右的轻音乐，能让思维过于活跃的大脑冷静下来。

2、睡觉前远离美食

睡觉前一个小时不能吃晚餐，也不能喝太多的水，不然因为频繁的上厕所而影响了睡眠质量。睡觉前四个小时远离尼古丁、喝咖啡。睡觉前要保持卧室的安静，关掉电子产品。因为人们对于噪音有很强的敏感度，当声响超过了60分贝，就会对神经系统带来刺激，此类信息直接传递给全身，让人们不能安然入睡。

3、关上灯睡觉

睡觉前要关闭所有的灯光，因为在黑暗的过程中能够让眼睛得到休息，刺激了褪黑色素的分泌。另外，睡觉前要关掉能产生的电磁场的电器，因为电磁场太强大的话会影响生理运转，抑制了黑色素分泌。要保持室内温度在23℃左右，湿度在60%。

4、睡觉前适当的活动

睡觉前两个小时可以通过散步练习瑜伽的方式运动，能够缓解一整天繁忙工作所带来的紧张感，同时让身心得到放松而促进了睡眠质量。但是睡觉前一个小时不能做剧烈运动，以免让中枢神经过于兴奋。人们在睡觉前要把所有的烦恼全部抛开。

5、整理好寝具

人们在睡觉的时候，不能完全保证自己的身体一直处于固定状态，所以要选择合适宽度和长度的床。选择软硬适中以及弹性和透气性比较好的床垫，能保护腰椎，若是太硬的话，会让人们不停的翻身而影响了睡眠，第2天醒来后全身酸痛，太软的话影响了脊椎发育。