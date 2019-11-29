【TINA TAKAHASHI】渥太华运动员为加拿大赢得泛美运动会金牌

中国正在研习一种名为“桑搏（SAMBO）”的俄罗斯擒拿术，并期待它能被列入奥运会比赛项目。SAMBO（桑搏）是“self defence without weapons（无武器自卫）”的缩写，它融合了武术、散打、跆拳道、摔跤等多种运动元素。俄罗斯桑搏大师们现在正为成都体育大学的学生和老师们开设桑博培训课程，并在全国各地传播他们的擒拿术。关于在中国成都举办的2021年世界夏季大学运动会初步协议已经签署，其中就包括了桑搏擒拿术。

渥太华是加拿大一些顶尖的桑搏擒拿术运动员和教练的故乡，在今年夏天举行的多米尼加共和国泛美锦标赛上，他们从41个国家中夺取了金牌和铜牌。Tina Takahashi作为前世界桑搏擒拿冠军、奥运会柔道教练，和她的丈夫Sean MacFadyen——加拿大国家队教练，也在训练他们儿子的Adam, Torin, and Liam MacFadyen桑搏擒拿术。泛美锦标赛金牌得主Adam正在为本月在纽约举行的奥林匹克希腊罗马摔跤比赛做准备。泛美锦标赛双金牌得主Torin为准备在今年11月8日至10日在韩国清州市举行的世界桑搏锦标赛，参加了俄罗斯贝加尔湖举办的比赛，并获得了铜牌。弟弟Liam MacFadyen最近在北爱尔兰贝尔法斯特获得了总统杯金牌和冠军腰带，同时他在韩国世锦赛上排名第五。

武术不仅训练一个人的精神和身体，还有助于培养一个积极的生活态度，并且这将对自己持续一生。

蒂娜高桥武术中心（Tina Takahashi Martial Arts）为儿童、青少年、成人提供不同的桑搏擒拿和柔道课程。