不花钱排尿酸多喝1种水少吃2种食物

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“尿酸高”已经成为了制约很多人健康的一则因素，长时间尿酸值较高很容易增加高尿酸血症、甚至痛风的发病风险。正因为如此，尿酸是现今值得每一个人去关注的事情。

如果饮食、身体代谢或者生活方式出现了问题，当尿酸产生过多或排泄减少时，就容易导致血液中尿酸含量升高，甚至导致高尿酸血症的出现。在高尿酸血症人群中，一般会有10％的人群可能会诱发痛风。

多喝一种水：“白开水”

水是廉价的“保健品”，为了控制身体内的尿酸值，避免尿酸在体内沉积，多喝水是最实际的一件事情。增加饮水量可以加速尿酸的排出，每日饮水最少2000毫升，保证每日的排尿量在1500毫升以上，有助于合理控制体内的尿酸值。

少吃2种食物

1、高嘌呤食物

嘌呤物质在体内的代谢过程中会转化为尿酸，想要减少尿酸的量，应该刻意减少高嘌呤食物的摄入量。

具体而言，海鲜、肥肉、豆制品、肉汤等食物是不建议大家常吃的。

2、拒绝饮酒

请注意，酒精虽然不是高嘌呤食物，但是饮酒必然会摄入一部分酒精物质，而酒精在体内经过代谢会转化为乙酸，这种物质会抑制尿酸在肾脏的排泄，从而增加体内尿酸的含量。无论是白酒、啤酒还是红酒，都请你拒绝饮酒。