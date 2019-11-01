【华人社区服务中心专栏】
华人家庭照顾者服务项目 ——照顾患有糖尿病人的家庭照顾者
针对人群：照顾身患糖尿病人的家庭照顾者。
讲座内容：糖尿病及预防，糖尿病自我护理知识，健康饮食和健身相关的信息，了解常见的糖尿病药物，照顾者应如何给与帮助，社区资源和心理健康服务等。
时间：2019年11月18日和25日周一(两天讲座内容不同)
10-12点;13:00-15:00点（提供午餐）
地点：400 Cooper St, Suite 2000 渥太华华人社区服务中心。
电话报名：(613)235-4875转111
邮件报名：wendy.tang@occsc.org；yangjie.jin@occsc.org
仅限15人，报名时，请注明参加者（照顾者）的姓名及电话，也欢迎被照顾者参加（请注明）。
主办方：渥太华华人社区服务中心
合作方：中区社康中心渥太华社区糖尿病教育项目
安省家庭法讲座
详细解析以下内容：
• 结婚、分居和离婚协议的基本内容
• 如何认定及分割家庭共同财产
• 子女抚养权及抚养费
• 子女监护权
• 配偶抚养费
• 离婚程序
• 家庭暴力的认定及处理程序
• 分居、离婚协议的强制执行
时间：11月22日（星期五） 2:00pm–4:00pm
地点：渥太华华人社区服务中心A教室
400 Cooper Street, 2000室(2楼) Classroom A
（针对个案，现场答疑，请预先准备问题。座位有限，从速报名。）参加讲座请携带枫叶卡。
报名请电：(613)235-4875 分机136
江小姐电邮：max.jiangbrown@occsc.org