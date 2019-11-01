【华人社区服务中心专栏】

华人家庭照顾者服务项目 ——照顾患有糖尿病人的家庭照顾者

针对人群：照顾身患糖尿病人的家庭照顾者。

讲座内容：糖尿病及预防，糖尿病自我护理知识，健康饮食和健身相关的信息，了解常见的糖尿病药物，照顾者应如何给与帮助，社区资源和心理健康服务等。

时间：2019年11月18日和25日周一(两天讲座内容不同)

10-12点;13:00-15:00点（提供午餐）

地点：400 Cooper St, Suite 2000 渥太华华人社区服务中心。

电话报名：(613)235-4875转111

邮件报名：wendy.tang@occsc.org；yangjie.jin@occsc.org

仅限15人，报名时，请注明参加者（照顾者）的姓名及电话，也欢迎被照顾者参加（请注明）。

主办方：渥太华华人社区服务中心

合作方：中区社康中心渥太华社区糖尿病教育项目

安省家庭法讲座

详细解析以下内容：

• 结婚、分居和离婚协议的基本内容

• 如何认定及分割家庭共同财产

• 子女抚养权及抚养费

• 子女监护权

• 配偶抚养费

• 离婚程序

• 家庭暴力的认定及处理程序

• 分居、离婚协议的强制执行

时间：11月22日（星期五） 2:00pm–4:00pm

地点：渥太华华人社区服务中心A教室

400 Cooper Street, 2000室(2楼) Classroom A

（针对个案，现场答疑，请预先准备问题。座位有限，从速报名。）参加讲座请携带枫叶卡。

报名请电：(613)235-4875 分机136

江小姐电邮：max.jiangbrown@occsc.org