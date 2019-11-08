首先应保证热能的供给。这是常识性的问题，冬天的寒冷气候影响人体的内分泌系统，使人体的甲状腺素、肾上腺素等分泌增加，从而促进和加速蛋白质、脂肪、碳水化合物三大类热源营养素的分解，以增加机体的御寒能力，这样就造成人体热量散失过多。因此，冬天营养应以增加热能为主，可适当多摄入富含碳水化合物和脂肪的食物。对于老年人来说，脂肪摄入量不能过多，以免诱发老年人的其它疾病，但应摄入充足的蛋白质，因为蛋白质的分解代谢增强，人体易出现负氮平衡。蛋白质的供给量以占总热量的15%至17%为好，所供给的蛋白质应以蛋白质为主，如瘦肉、鸡蛋、鱼类、乳类、豆类及其制品等，这些食物所含的蛋白质，不仅便于人体消化吸收，而且富含必需氨基酸，营养价值较高，可增加人体的耐寒和抗病能力。

防止冬季静电，专家日前给市民支了五招：

一、室内要保持一定的湿度，除了经常通风换气外，要勤拖地、勤洒些水，或者放些盆栽花草；尽可能避免使用化纤的地毯、窗帘和塑料质地的饰物。

二、尽量避免穿化纤的衣服。洗衣服时可以使用防静电的洗涤剂。

三、使用保湿性能好的护肤品，以保证皮肤的水分；勤洗澡、勤换衣服也能有效地消除人体表面积聚的电荷和带电尘埃。

四、在饮食方面，可适当增加含维生素C、A、E和酸性食物的摄取，如胡萝卜、卷心菜、西红柿以及香蕉、苹果、猕猴桃等含有大量的维生素C的水果，带鱼、甲鱼可增加皮肤的弹性和保湿性，具有良好的除静电功能。

五、在摸门把手或水龙头之前用手摸一下墙壁，将体内静电“放”出去。

其实养生，关键就是养，就跟吃有直接关系。调理肠胃：饭后饮用1杯酸奶，助消化效果最好！补气养血：平时可以多多饮用红糖水，多吃红枣、枸杞、山药、龙眼这些热性的食物。体质好了肤质和气色就会自然好转。最简单的食疗办法：

1、锅内加一碗水（500ml）烧热，生姜5片切丝再剁成碎末，两勺红糖，加入水中，开锅后熬3分钟，盛出趁热服用。

2、锅内加三碗水（1500ml）烧热，二两红豆、六枚红枣、两勺红糖，熬至红豆皮裂开花，趁热服用。午吃姜赛人参，晚吃姜赛砒霜。此方活血驱寒，应白日常用。女性属阴，不论春夏秋冬，体内都有寒气。夏季表面炎热，但是由于淋雨、吹空调、穿短裤、短裙等原因，仍会积聚大量寒气在子宫内，每到经期就会发作，令人不堪折磨。若想健康又美丽，平时就要注重养生，其实是可以饮用9味紫葡茶来达到这个目的的，它让身体有个全新的感觉，精力、体力充沛，思维灵敏，睡眼好，不易疲劳。

另外建议：

1、营养均衡、注意休息；

2、戒掉冷饮，忌冷水浴；

3、空调房勿穿短裤短裙。