金针菇抗癌健脑 瘦身益智 小心这样吃有风险

金针菇以菌盖滑嫩、柄脆、营养丰富、味美适口而著称于世，是一种天然美味食品，不仅具有美容、瘦身的功效，而且能够益智、抗癌，常吃可谓好处多多。但是，食用金针菇有何讲究呢？

一定煮熟再吃

寒风乍起的季节，热腾腾的火锅又开始盛行，金针菇几乎是涮火锅时必不可少的一道菜。但要注意，金针菇一定煮熟再吃，否则容易引起中毒。因为新鲜的金针菇中含有秋水仙碱，人食用后，容易因氧化而产生有毒的二秋水仙碱，它对胃肠黏膜和呼吸道黏膜有强烈的刺激作用。一般在食用30分钟至4小时内，会出现咽干、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状；大量食用后，还可能引起发热、水电解质平衡紊乱、便血、尿血等严重症状。

不适合食用金针菇的人

金针菇好处多，但是并非人人皆宜。中国传统医学认为，金针菇性寒，脾胃虚寒、慢性腹泻的人应少吃；关节炎、红斑狼疮患者也要慎食，以免加重病情。

购买金针菇的注意事项

在购买时应该注意，优质的金针菇颜色应该是淡黄至黄褐色，菌盖中央较边缘稍深，菌柄上浅下深；还有一种色泽白嫩的，应该是污白或乳白。不管是白是黄，颜色特别均匀、鲜亮，没有原来的清香而有异味的，可能是经过熏、漂、染或用添加剂处理过，要留意其药剂会不会影响健康，残留量是否达标。