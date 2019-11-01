【加拿大肝脏基金会专栏】吃错蘑菇也会得肝炎？

入秋後雨水多了起來，草地上樹林裏隨處可見各式蘑菇。喜食山珍的人們，哼著“采蘑菇的小姑娘”，盯著樹上地上的蘑菇，想著，要不今天晚上弄個鮮菇湯？

且慢！路邊的野菇請你不要采！因為很可能有毒！誤食野生蘑菇中毒的案例屢見不鮮，而且似乎有連年增加的跡象。比如卑詩疾病控制中心公布說，2019年至9月份為止，僅卑詩食物中毒控制中心已接報201例蘑菇中毒，其中約三分之二受影響者為5歲下的幼童（因為在野外接觸有毒的蘑菇）。醫護專業人士因此提請采蘑菇者、家長及寵物主人在野外活動時要特別留意。是的，狗狗們也會受毒菇的危害，近幾年就有過寵物狗因“死帽菇”致死的案例。

而人類誤食有毒蘑菇，輕者稍覺不適，重者會引致中毒性肝炎，嚴重者至會導致急性肝衰竭。數年前多倫多有一華裔女性因為食用了有毒蘑菇導致急性肝衰竭，一度需要進行肝臟移植。

小蘑菇會有這麽大危害？這是因為其中所含的毒素物質。肝臟在化學物（植物毒素也屬於化學物質）代謝方面起著重要功能。幾乎所有的化學物和藥物在進入人體血液後都需要在肝臟內代謝，肝臟也要負責清除那些腎臟難以排出的物質，將這些化學物質轉變為可以經尿液或膽汁清出體外的產物。這一化學過程有時會產生一些不穩定的、毒性極高的產物，這些高毒性的產物就會造成對肝臟的損傷，即中毒性肝炎。

中毒性肝炎癥狀包括惡心、嘔吐、發燒、黃疸，血液檢查會顯示肝功能指標異常。如果癥狀出現，應立即停止服食導致肝臟損傷的藥物，並停止接觸引致肝臟損傷的化學物質，並盡快就醫。

如果你還是想嘗鮮，在采摘野生蘑菇時請註意以下幾點：

• 如果不確定它是不是可以吃，不要吃。

• 只采摘那些人人熟知的、不容易與毒菇混淆的可食用菇。

• 如果你覺得自己吃了有毒的菌菇，應即時撥打當地藥物與毒素信息中心熱線

尋求醫療建議。

• 只在安全地區采摘蘑菇；若是深山僻壤，一定要非常謹慎。

• 吃采摘的蘑菇時，每種都保留一只，以便食用後出現癥狀時，可以知道蘑菇的種類。