最 后 的 告 别 致先父盘公振达 (1953–2019)

岁月神偷,这个神偷,偷走我们的青春,亦偷走我们心爱的人。

它只用了短短一个星期的时间,就把深爱我们的父亲偷走了。

我忍不住会问:

为什么?

生命如此脆弱,人生有什么意义?

在于富甲一方?

在于功成名就?

在于生命长短?

在父亲最后的一个星期,作为女儿,在病痛面前,无能为力,是我最大的痛苦。

短短两三日,前来探望我父亲的朋友和亲戚每日给予我们家属无尽的鼓励、关怀和支持,让这个冰冷无情的一个星期充满人情味。你们给了我们每一天坚持下去的唯一勇气和动力。

你们让我明白,每个真诚相待的人可以互相成就,彼此成全,留下的段段回忆,都是彼此生命里留下的美好印记。

岁月神偷,这个神偷,偷走我们的青春,偷走我们心爱的人,但永远偷不走我们的回忆,永远偷不走这些回忆里的情,亲情,爱情,友情。

而我还是忍不住要问,生命如此短暂,人生到底有什么意义呢?

我认为,人生的意义在于寻找,和实现自己的理想。

一人有一个梦想,每个人有每个人的定义。

我的父亲,我认真的回忆他的一生,他的人生理想是:

做一个孝敬父母的儿子,

做一个扶持兄弟的大哥,

做一个互相照应的连襟兄弟,

做一个患难与共的丈夫,

做一个为子女自豪的父亲,

做一个慈爱的祖父,

做一个肝胆相照的义气朋友。

亲友络绎不绝的探望,鼓励,朋友源源不绝的网上留言,我更加相信,他生前是一个非常真诚的人,他用心去对待每一个人,用心做每一件事。

从这个角度,他的人生充满了意义。他努力实现了他所有的人生理想。

他做到了,他为人豪爽,爱交际,朋友多。他多才多艺,爱家庭,有担当。

他的确是:

一个孝敬父母的儿子,

一个扶持兄弟的大哥,

一个互相照应的连襟兄弟,

一个患难与共的丈夫,

一个为子女每一点小成就自豪的父亲,

一个慈爱的祖父,

一个肝胆相照的义气朋友。

作为凡人,我们每一个人都经历过生离死别。

生命并不是在最后一口呼吸和最后一次心跳结束时停止,生命是当所有认识他的人开始遗忘他的时候中止。

我相信,一个人就算是离去了,进入了另一个世界,也并不意味着他从此就消失不见,变成了虚无。只要在这个世界上,还有一个亲友挂记着他,记得在阴阳两界接通的日子里祭祀他,那么他就不是真的消失。

我相信,只要在这个世界上,还有哪怕一个人记得他的故事,记得他的样子,哪怕他已经离开多年,凭借这一重联系,这些铭记,他也能够在世界的另外一端继续存在下去。

亲爱的父亲,我们铭记着你,今天,我们不得不送别,你要穿越一度大门,抵达世界的另外一端,请你放心,有信心,要知道你并非是从此消失,从此消散成烟,依然有好多人牵挂着你,记得你,说起你一世热心助人的每一件事。

我们并非偶然出生,我们并非偶然相识,我们也并非偶然离去。我们彼此成就,彼此成全,彼此在各自的生命留下美好印记,彼此成为更好的自己。

亲爱的父亲,正如一开始你给了我生命,我也给你的生活带来欢笑,让你的生命也有了新的目标和理想。直至你生命的最后,在你生命最后一个星期,你又给我第二次重生的机会,你让我明白,生命是一个循环,你对我的爱,我要传承下去,让爱的流动,生生不息。

因此,生命才具有了意义,这个世界才值得我们前来,好好对每一个人,好好过每一天。

“When you were born you were crying, and everyone else was smiling. Live your life so at the end, your’re the one who is smiling and everyone else is crying.”

― Ralph Waldo Emerson

这段英文是说,你出生的时候,你哭着,周围的人笑着;要好好过每一日,用心对每一个人,用心做每一事,那么当你逝去的时候,你会安心笑着,而周围的人在哭着想你。

你又做到了。

永远怀念你。

女盘秀珍Tasmin Pan泣别

2019年10月26日

Beechwood Funeral and Cemetery

Ottawa, Ontario

Canada