最 后 的 告 别 致先父盘公振达 (1953–2019)

岁月神偷，这个神偷，偷走我们的青春，亦偷走我们心爱的人。

它只用了短短一个星期的时间，就把深爱我们的父亲偷走了。

我忍不住会问：

为什么？

生命如此脆弱，人生有什么意义？

在于富甲一方？

在于功成名就？

在于生命长短？

在父亲最后的一个星期，作为女儿，在病痛面前，无能为力，是我最大的痛苦。

短短两三日，前来探望我父亲的朋友和亲戚每日给予我们家属无尽的鼓励、关怀和支持，让这个冰冷无情的一个星期充满人情味。你们给了我们每一天坚持下去的唯一勇气和动力。

你们让我明白，每个真诚相待的人可以互相成就，彼此成全，留下的段段回忆，都是彼此生命里留下的美好印记。

岁月神偷，这个神偷，偷走我们的青春，偷走我们心爱的人，但永远偷不走我们的回忆，永远偷不走这些回忆里的情，亲情，爱情，友情。

而我还是忍不住要问，生命如此短暂，人生到底有什么意义呢？

我认为，人生的意义在于寻找，和实现自己的理想。

一人有一个梦想，每个人有每个人的定义。

我的父亲，我认真的回忆他的一生，他的人生理想是：

做一个孝敬父母的儿子，

做一个扶持兄弟的大哥，

做一个互相照应的连襟兄弟，

做一个患难与共的丈夫，

做一个为子女自豪的父亲，

做一个慈爱的祖父，

做一个肝胆相照的义气朋友。

亲友络绎不绝的探望，鼓励，朋友源源不绝的网上留言，我更加相信，他生前是一个非常真诚的人，他用心去对待每一个人，用心做每一件事。

从这个角度，他的人生充满了意义。他努力实现了他所有的人生理想。

他做到了，他为人豪爽，爱交际，朋友多。他多才多艺，爱家庭，有担当。

他的确是：

一个孝敬父母的儿子，

一个扶持兄弟的大哥，

一个互相照应的连襟兄弟，

一个患难与共的丈夫，

一个为子女每一点小成就自豪的父亲，

一个慈爱的祖父，

一个肝胆相照的义气朋友。

作为凡人，我们每一个人都经历过生离死别。

生命并不是在最后一口呼吸和最后一次心跳结束时停止，生命是当所有认识他的人开始遗忘他的时候中止。

我相信，一个人就算是离去了，进入了另一个世界，也并不意味着他从此就消失不见，变成了虚无。只要在这个世界上，还有一个亲友挂记着他，记得在阴阳两界接通的日子里祭祀他，那么他就不是真的消失。

我相信，只要在这个世界上，还有哪怕一个人记得他的故事，记得他的样子，哪怕他已经离开多年，凭借这一重联系，这些铭记，他也能够在世界的另外一端继续存在下去。

亲爱的父亲，我们铭记着你，今天，我们不得不送别，你要穿越一度大门，抵达世界的另外一端，请你放心，有信心，要知道你并非是从此消失，从此消散成烟，依然有好多人牵挂着你，记得你，说起你一世热心助人的每一件事。

我们并非偶然出生，我们并非偶然相识，我们也并非偶然离去。我们彼此成就，彼此成全，彼此在各自的生命留下美好印记，彼此成为更好的自己。

亲爱的父亲，正如一开始你给了我生命，我也给你的生活带来欢笑，让你的生命也有了新的目标和理想。直至你生命的最后，在你生命最后一个星期，你又给我第二次重生的机会，你让我明白，生命是一个循环，你对我的爱，我要传承下去，让爱的流动，生生不息。

因此，生命才具有了意义，这个世界才值得我们前来，好好对每一个人，好好过每一天。

“When you were born you were crying， and everyone else was smiling. Live your life so at the end, your’re the one who is smiling and everyone else is crying.”

― Ralph Waldo Emerson

这段英文是说，你出生的时候，你哭着，周围的人笑着；要好好过每一日，用心对每一个人，用心做每一事，那么当你逝去的时候，你会安心笑着，而周围的人在哭着想你。

你又做到了。

永远怀念你。

女盘秀珍Tasmin Pan泣别

2019年10月26日

Beechwood Funeral and Cemetery

Ottawa, Ontario

Canada