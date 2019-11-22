【加拿大肝脏基金会专栏】给了她第二次生命的是妈妈的同事

2019年10月，12歲的阿卡送了一只手表給媽媽的同事雪莉，以紀念並感謝她一年前在手術室裏為自己的生命所奉獻的時間——雪莉躺在手術室裏的那幾個小時，令到阿卡獲得了第二次生命的機會。

2018年10月22日，雪莉與阿卡一同被推進了手術室：醫生自雪莉體內切下部分肝臟，移植給了因生命垂危的阿卡。手術後的阿卡在愛德蒙頓的住了三個月以康復，而雪莉也經過了兩個半月的休養才得以重回工作崗位。

雪莉說，當她看到阿卡的笑容時，她覺得再長的恢復也是值得的。“手術後我先出院的。出院那天我去跟阿卡道別，那情景令我傷心欲絕。”雪莉說：“阿卡躺在監護室裏，身上插著許多導管。看看現在的她，健康而快樂，太令人欣慰了。”

雪莉成為阿卡的活體肝臟捐贈者的故事，既巧合又暖心。雪莉與阿卡的媽媽梅萊尼是朋友，也是蘇比超市的同事，而在此前，兩人也曾經很巧合地在其他兩間公司共事過。雪莉在與梅萊尼的聊天中，經常問及她的小朋友的情況。有一天，當雪莉再次問到“孩子們怎麽樣啦”時，梅萊尼忍不住難過之情，告訴她阿卡情況很不好，幾年前診斷出來的肝癌再次復發，目前肝臟移植是唯一的生存希望。

雪莉的反應讓梅萊尼感動而溫暖：“我的血型與阿卡是一樣的，如果需要，我可以幫她。”

結果，雪莉真的成了阿卡的救命恩人，因為梅萊尼與家人的血型與阿卡的不一樣，而阿卡的肝臟損壞嚴重，需要盡早接受肝臟移植。當梅萊尼告訴雪莉有關肝臟捐贈的事情時，雪莉毫不猶豫地表示願意成為阿卡的肝臟捐贈者。

“我完全沒有害怕，即使在被推入手術室的那一刻，”雪莉說：“我決心堅定，因為很值得。”

經歷了這一切後，雪莉與梅萊尼的友誼愈加深厚，更與阿卡結下了特別的感情。這位現在已升入八年級的小姑娘仍然要定期復診、每天吃抗排斥藥物，但已回復到往日裏去上學、唱歌和跳舞的正常生活了。

阿卡的肝臟移植，是加拿大每年進行的400多例肝臟移植手術之一。移植所需的肝臟或來自於腦死亡者的屍肝（征得親屬同意後），或來自於活體捐贈者。由於屍肝等待時間長，許多家庭會考慮活體器官。活體捐贈手術是重大手術，需要五至十日留院，及二至三個月的康復期。供體手術的死亡風險非常低，且在數月內，供體的肝臟會再生回90%原肝臟大小。