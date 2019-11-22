【OTTAWA天天中文学校作文选登】暑假趣事

路文祺

今年夏天，我和我的家人回中国了。我想要看望我的爷爷、奶奶、姥姥、姥爷。我很想他们，我们已经有六年没见面啦。我们从加拿大乘飞机到北京，飞行了十五个小时。我在中国呆了一个月，发生了好多好玩儿的事情。

有一天，我去看望我大姨。在我大姨家小区的门口，我看见了一条流浪狗。我大姨夫问我：“你还记得这条狗吗？”我很惊讶，我怎么会记住这条狗呢？我大姨夫告诉我：“还记得六年前你第一次回来的时候吗？有一天，我们出去买东西，有一只小流浪狗一直跟着我们来到这个小区，它就是那条狗。后来，它就在这个小区里住下了。”我很惊讶那条狗还活着呢，也很吃惊它现在长胖了很多。大姨夫说，小区里的人喂这条小狗好吃的。现在它能分出哪个食物是好吃的，哪个食物不好吃。它现在很挑食，只吃好吃的食物。看起来这条流浪狗过得生活还不错！

我姥爷带我和我弟弟去我姑姥爷家。他家有个葡萄园，我姑姥爷开车带我们去葡萄园摘葡萄。我们还摘了一些花生。我跟我姑姥爷开玩笑说：“我可以试一下开车吗？”我没想到他真的让我试了一下。我们回到家时，我爸听到我开车的事情，吓了一大跳，他说我们太疯狂了，可是我却觉得很好玩。