【加拿大肝脏基金会专栏】天冷了，喝杯热咖啡吧

火鍋、熱茶、暖氣……冬天裏，這些可以溫暖身體的東西是必不可少的；在加拿大的冬天，熱咖啡也不可或缺。由“咖啡科學信息研究所”發布的報告指出，幾杯暖熱的咖啡，不止提神暖身，而且可能有助於保護肝臟健康。

參與這一報告的專家之一，米蘭大學醫學統計教授樂萬奇博士（Dr Carlo La Vecchia）審閱總結了大量有關咖啡與肝病的研究，得出結論：適量的咖啡攝入（每天三至五杯）與肝病風險的減低有關。

咖啡與肝癌

肝癌是全球第五大最常見癌癥。統合分析表明，喝咖啡相對於不喝，可能與肝癌風險降低40%有關。

同時參與這一報告的倫敦大學學院、英國肝臟基金會高級顧問亞歷山大（Professor Graeme Alexander）教授指出，肝癌多由既有的肝病發展而來，咖啡與低肝癌風險的關聯，可能回溯到咖啡對肝臟疾病的益處。樂萬奇博士進一步研究了來自芬蘭的研究數據：肝癌的風險與肝酶GGT水平高低直接相關，與咖啡的飲用量反比相關。這一研究也指出咖啡攝取量的作用，即高攝取量與低肝癌風險相關。

咖啡與肝硬化

來自美國和意大利的研究表明，喝咖啡與肝硬化風險的減低明顯相關，可降低風險20% – 70%。在非酒精性肝硬化患者中，這一風險降低效果更為明顯。這一相關性，在不同的肝病患者群中基本一致，包括已患有乙型和丙型肝炎的脂肪肝患者，以及飲酒的脂肪肝患者。肝硬化往往是肝癌的前兆，因此，咖啡與肝癌風險降低的相關性，可能由於咖啡降低了肝硬化的風險而致。

咖啡與慢性肝病

研究表明，咖啡攝入與慢性肝病風險之間呈負相關關系。在低量咖啡攝入者中，風險可降低25-30%，在高量咖啡攝入者中，風險可降低高達65%。

咖啡與肝酶

肝臟在身體多項代謝過程中起著關鍵作用。肝臟受損或發炎可以導致肝酶升高。許多研究人員專門研究肝酶（GGT）與咖啡攝取的關系，而來自美國、日本與歐洲的研究結果都證實了兩者呈明顯地負相關。如日本的數據表明，每天喝五杯咖啡者，其肝酶GGT指數約低於不喝咖啡者30%。

咖啡攝取與肝病風險降低之間的機制，有待進一步研究。但是既然多個國家都有研究都表明咖啡對我們的“小心肝”有益處，何樂不“喝”呢？