【KANATA 中文学校作文选登】浅谈学校的着装管理

蒋佳涵

自从进入中学以来，我突然发现妈妈很关注我上学的着装。她时常提醒我甚至禁止我穿短牛仔裤或略有暴露的衣服去学校。我们有时会为穿衣问题发生争执。经过差不多一年的磨合和讨论，到目前为止还没有完全达成共识。我很想把我的想法和观点告诉家长也希望更多的同学能和我有相同的看法。

我一直以来都认为一个人的着装是一种表达自己的方法，它如同语言，相貌，甚至像是一篇文章，表现的是人个体的东西，张扬的也是人的个性。或许有的人会说，可以在别的地方来表达自己，但是对于学生来说，一天最长的时间是待在学校里。人表达自己是向外表达，不是在家孤零零的看自己，所以学校和家长要接受学生成长时的这种表达，而不是指责。过分的指责会让学生产生一种逆反心理，更多的学生会有一种反抗情绪。学生是社会的一部分，不应该被庇护，学校外面有很多不同的穿着打扮，如果学生们跟社会有太多距离的话，从心里上会有一种被排斥感。学生们就更容易追赶社会潮流，让他们很难认识到不同的年龄，不同的身份，不同的场合需要不同的穿衣方法。如果学校，家长有了过多的着装要求以后，学生们只会记得在学校他们是被约束的。反而要是没有这种约束，学生是否会更早的悟到在不同的场合该如何穿衣打扮。

学校是一个学习的环境，学生不应该过多的担忧，今天的着装是否被认同，会不会被老师或校长批评，甚至有可能让家长接回家。有的学校规定不让女学生穿紧身裤，太短的运动裤，露肩膀的上衣等等，因为他们觉得这种着装对男孩有坏的影响。那难道男孩的着装就不应该被约束吗？现代社会强调男女平等，可是着装要求主要针对女学生。男学生的不良行为总是怪罪在女同学的着装上，学校更不应该因为有某些男生管控不住自己就让女同学遵守着装要求。这样男学生就会产生这样一种错觉：他们不需要管住他们的行为，那是因为女孩子们的着装不当而不是他们的不尊重。也有的男同学会认为他们被轻看了，因为别人觉得他们太危险，缺乏自控能力。如果女性同学被要求不能露出腿或胳膊，那么男性同学是否也应该不穿有洞的裤子或背心呢？因为穿衣问题女学生被送回家而男学生却没有，那岂不是学校对男同学的学习比对女同学的学习更重视吗?

总结以上两点，我觉得学校的硬性着装要求有很多问题，特别是对女性学生有一定的心理压力，也给家长带来了很多担忧。我特别想通过这个文章，引起更多的家长同学的关注和讨论，希望学校对此规定有所改进。