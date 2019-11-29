【OTTAWA天天中文学校作文选登】骑马夏令营

程诗悦

今年夏天我参加了一个学骑马的夏令营。我为啥要参加这个夏令营呢？因为我从小就喜欢马，从小就想学骑马。学会了骑马，我就有更多的机会来了解马和跟马做朋友。

我要首先坐一个小时的车到骑马夏令营。这个农场叫做Linsell Farm.我们每天到了农场以后。先刷马，然后再骑马。

为什么要先刷马呢？因为马会在土里面滚来滚去，身上有很多的灰土，有时还有蚊子叮它出的满身的血。所以我们要先把它身上刷干净。

马刷干净后，我们要给马配上马鞍。为啥要给马配上马鞍呢？有了马鞍，我们骑在马背上就会觉得舒服一些，减少摇晃。

辅导员把我们扶上马。先让我们适应慢慢走的马。我第一次坐在马背上，我感觉非常兴奋，一点也不害怕。我第一次骑的马叫Tim-Bit，他是一匹小公马。这匹马非常友好。我坐在他的背上，他驮着我慢慢走，它走的很稳。这匹马是最胖的一匹小马。

我们熟悉坐在马身上慢慢走以后。我们开始学习马的跳越。

夏令营结束前，我们还进行了骑马比赛。辅导员要看我们骑马的坐姿，控制马的能力。最后我得到了第一名。因为我骑马的坐姿最好看。

一个星期的骑马夏令营很快就要结束了。我很舍不得跟这些小马说再见。我已经跟我妈妈约好了明年至少上两次参加骑马夏令营。