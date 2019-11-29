【加拿大肝脏基金会专栏】服务肝病患者 从东岸到西岸到北岸

安妮特（左）與美國肝臟基金會總裁(中）及加拿大肝臟基金會總裁在2002年國際肝病會議上。

加拿大肝臟疾病呈指數增長。十年前，受肝病影響者約為10%，而現今這一數字增至20%，即超過800萬的加拿大人可能直接受到不同肝臟疾病的影響。加拿大肝臟基金會的使命之一，是為受肝病所困者提供支持與服務。除了可以通過基金會的網站、全國資訊熱線獲取可靠的資訊外，您更可以通過基金會於多地設立的分會，實地參與社區活動。

區域分會是什麽樣子呢？我們的第一個分會可以為你勾勒出一個輪廓。

加拿大肝臟基金會的第一個區域分會，於1986年在卡爾加裏成立。成立人為安妮特•馬丁（Annette Martin），以及支持她的親友們。安妮特創建分會的起因令人心痛而動容：她的九個月大的兒子克雷格因患膽道閉鎖而去世。在勇敢地挺過了喪子之痛後，安妮特將悲痛轉化為令人敬畏的力量：成立加拿大肝臟基金會分會，為肝臟研究籌集資金，以挽救患膽道閉鎖的加拿大兒童的生命。

“分會成立時，大多數人因為與肝病的某種連結而加入，有的是肝臟疾病患者，有的是家人或者朋友中有肝病患者；而這種與疾病緊密相關的連結，令分會的力量與堅持抗病的鬥誌繼續著。”安妮特回顧分會初創時說。

自1986年卡爾加裏分會後，多個分會像星星之火在不同的省區及城市設立。如安妮特一樣，分會的創立誌願者多是與肝病有密切聯系的人。誌願者做為肝臟基金會最寶貴的資源，為當地需要幫助的人提供廣泛的支持。

今天，加拿大肝臟基金會的十余個區域分會遍布各省區，從西岸的卑詩與育空分會、阿爾伯塔分會，到中部的曼尼托巴分會、安大略分會、魁北克分會，到東岸的新斯科舍分會與愛德華王子島分會。作為加拿大肝臟基金會的基層組織，區域分會聯結當地的病友，提供社區教育，舉辦活動籌募資金以支持肝臟研究與教育。

如果您也想為社區裏受肝病影響的人提供幫助，可以聯絡我們1-800-563-5483，或者瀏覽我們網站上的分會專頁www.liver.ca/how-you-help/，聯絡您就近分會的統籌人。