长期用洗洁精洗餐具对人有害处？

洗洁精，一种生活中出现率极高的常用生活用品，或者说是一种清洁用品，很多人总是担忧洗洁精的安全性，认为它的残留肯定会伤害刺激皮肤，甚至还会对身体造成较大的损伤，真的是这样吗？洗洁精中的成分有哪些？是否还能继续使用？关注洗洁精的安全和健康，咱们具体“说道说道”。

洗洁精中的主要成分：

表面活性剂：主要作用是产生泡沫及去污；

洗涤助剂：氢氧化钠和柠檬酸钠等；

增稠剂：增稠，稳泡及去污，常用的原料有6501、6502、氯化钠；

防腐剂：苯甲酸钠、甲基异噻唑啉酮等；

添加剂：主要作用是处理水质，改善气味；常用的原料有乙二胺四乙酸二钠，EDTA 四钠。

洗洁精有避孕药的作用？

这是这么多年社会中流传的一种说法，但是请各位明确洗洁精和避孕药之间不存在任何联系，它和现实生活中的不孕不育也没有任何关系。很多人说一旦用了洗洁精就生不出孩子，这完全是一种夸张性言论，实在不靠谱。

洗洁精，其本属于日常洗化用品中的一种，我们有时把它们称之为“洗涤剂”，洗洁精的主要成分是一些“表面活性剂”，并不是所谓的“避孕药”。

经常使用洗洁精，对身体有害？

早期洗洁精的确存在一定的争议，主要是那时的洗洁精中含有磷元素，这种物质容易导致环境水体出现富营养化，对于环境的污染破坏较严重，当然现在的洗洁精当中已经禁止加磷了。

至于说对于人体，相对来说并不会产生危害。表面活性剂的种类有几千种之多，真正用到日用品中的也就几十种，在洗洁精中能够添加使用的表面活性剂更是“凤毛麟角”，要求会更高。

具体研究在洗洁精中存在的这几种表面活性剂，其实科学研究领域早已经把这些成分研究透彻，对身体并不存在致癌、致畸以及相关毒性，就算存在一点残留，其实对身体也不会造成太大影响。

使用洗洁精清洗餐具会伤手吗？

这是一件的确存在的事情，因为要面对各种组成成分的油污（油性物质），所以洗洁精会有比香皂、沐浴露更强的去油和脱脂能力，如果长期和手、皮肤接触，难免会存在一定的伤害。

怎样洗碗才不伤手？

一方面，我们可以在清洗餐具的过程中戴上橡胶手套，大家也可以直接选择使用洗碗机，另外洗完餐具后记得适当涂抹护肤品。

另外一方面，现在有很多不伤手的新型洗洁精，大家也可以偏向选择。

选择洗洁精要注意：

挑选洗洁精要靠谱安全，一些不合格产品当中很容易存在表面活性剂浓度不够、细菌超标，甚至加入有害物质等情况，对于身体存在潜在威胁。

正因为如此，各位选择洗洁精时还是要到大型超市购买大牌子洗洁精，降低安全风险，不给自己的身体增添麻烦。

选择正规渠道购买，产品相对会更安全。

言于此，洗洁精并没有您各位所想的那样可怕，正确购买，放心使用；减轻心理作用，适当做好护手，希望洗洁精能够给您带去一丝生活便捷。