披萨自己在家也能做想吃什么放什么 营养美味轻松搞定！

披萨很多孩子都喜欢吃吧，这一种食材很多的食物，常见的披萨就是圆形和长方形。披萨的外面一般是用发酵的圆面饼上面覆盖番茄酱、奶酪以及其他配料，然后放入烤炉里面烤制而成。吃披萨的时候，拿起披萨竟然可以拉丝，也是很有趣了。这主要就是奶酪的原因了，制作披萨，奶酪自然是少不了的，最常见的奶酪主要有帕马森干酪、罗马乳酪、意大利乡村软酪或蒙特瑞·杰克干酪、马苏里拉奶酪，小编最喜欢用的就是马苏里拉奶酪了，价格便宜，而且口感也很好。

要想看到披萨的质量是否很好，首先就要有这几个很重要的条件，分别是新鲜饼皮、上等芝士、奶酪、顶级匹萨酱和新鲜的馅料。我们都知道，现在有速冻的披萨皮，但是吃起来口感很酸，味道不好。质量好的披萨，一般披萨饼底都是现做的，而且使用的面粉也是很有讲究的，用春冬两季的小麦面，制作出来的披萨，口感香脆，吃起来更加的松软，还有一股香味。做披萨所使用的食材，一定要最新鲜的，这样才会让披萨的味道更好。

因为每个人的食量不一样，所以，吃的披萨分量也是不一样的，所以，披萨也是有尺寸的，常见的披萨尺寸主要有9英寸、12英寸和14英寸，就看你能吃多少了。披萨之所以让食客喜欢吃，不仅是因为它的味道好，还因为披萨的各种食材，让人很是喜欢。小编今天就教大家如何做披萨，快来看看吧！披萨自己在家也能做，想吃什么放什么，营养美味轻松搞定！

做披萨的话，就要先将食材都准备好了，我们需要披萨饼皮2个，洋葱半个，彩椒2个，青豆100克，还有蘑菇20克，奶酪也不要忘记了，准备150克的奶酪，还有适量的披萨酱。

第一步：将所有的食材准备好之后，去除洋葱、彩椒、青豆和蘑菇清洗干净，擦干水分，蘑菇切成片，然后再将彩椒切成圈，洋葱也要切圈；

第二步：准备好的两个6寸披萨饼皮提前解冻了，然后放在披萨烤盘上面，再涂抹上适量的披萨酱，还要放入一点马苏里拉奶酪，烤箱一定要提前的预热一下，不同的烤箱时间和温度是不一样的，小编家的烤箱温度200摄氏度，然后放入烤盘烘烤时间为3分钟；

第三步：取出烤好的披萨饼皮，然后放入切好的蘑菇片、彩椒圈、洋葱圈和豆子，再放入马苏里拉奶酪，烤箱再预热，200度12分钟，然后放入烤箱烘烤3钟，就可以取出来食用了。

披萨的做法是不是很简单呢，其实，做披萨没有想象中那么的难，大家还可以放入自己喜欢吃的食材呢。