常年不锻炼的人，突然开始健身 他的身体将会出现哪些反应？

不得不承认，在这个时代锻炼和运动似乎成为了一种奢侈。人们的时间像不够用一样，忙着工作、吃喝玩乐，但就是腾不出时间去锻炼身体。当清醒的人倡导体育健身的时候，就有人开始唱起“工作那么累哪有时间去健身”的高调。殊不知，这所谓的奢侈和累在大多数情况下，只不过是懒得锻炼的人的借口。

当然，幡然醒悟的人还是有不少的，随着健康意识的普及，人们也都意识到健康的身体才是享受一切的根本。所以开始自发去健身房训练。由于常年不进行健身锻炼，他们的身体还处于“未激活”状态，突然开始健身势必会出现一些反常的身体反应。正确认识和应对这些反应是新手健身者的第一课。那么，常年不锻炼的人突然开始健身训练，他的身体将会出现什么反应？

一、体力跟不上、训练过程中出现眩晕

由于身体常年处在相对安逸的状态下，导致一身软肉都是很正常的。从而肌肉缺乏力量和耐力，在训练的过程中就会感到明显的体力不支，练一会就想休息。在这时不要怀疑自己的身体，这是训练初期的正常反应，一般持续健身一周左右就会有明显改善。身体被激活，就会越练越有活力。

很多健身者在初期训练的时候对健身强度没有概念，在健身房里看见别人猛练他也跟着猛练。这种情况的健身者一般不出30分钟就会出现冷汗、眩晕的反应，一旦出现这种反应就需要停止健身，也不要立即坐着休息，可以在训练区慢步直到恢复。这是运动强度与自己的身体状况不匹配的结果。所以，在还没有学会走路的时候，先不要学着奔跑，慢慢进步才是健身的关键。还有，要保证训练前补充一定的能量，杜绝空腹健身。

二、练后肌肉酸痛感强烈、持续时间长

训练后出现肌肉酸痛的身体反应是每个健身者都会遇到的，但对于突然开始健身的新手来说，这种肌肉酸痛会更加强烈，所持续的时间也相对更长。新手在这时也不要因为这难以忍受的酸痛而放弃健身，对于多数健身者来说，酸痛有时候是很享受的，因为这代表着训练有效。缓解肌肉酸痛的方法有很多，最常见的是在训练后拉伸放松，其次保证训练后蛋白质的足量摄入。

三、肌肉长势明显

这是刚开始健身的人最愿意看到的一个反应了。对于这些常年得不到锻炼的肌肉来说，稍微给它们来点带强度的训练就会有很明显的回馈。这也算是健身训练给新手健身者的一份信心，好让他们把健身进行下去。不过先别高兴得太早，这种增肌的红利期不会长期持续，当肌肉达到一定强度和围度的时候，就会越来越难练。

我们总是在说生命在于运动，每个人也都明白这句话是正确的，每个人也都有开始健身的想法，但多数人似乎都在等一个时机，等工作忙完、等有时间、甚至等“打完这一局”，等到最后多数都不了了之。健身不用等，若真有改变的决心，此时此刻就能开始。