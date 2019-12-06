吃饱了才有力气减肥？

减肥时，到底是先运动，还是先吃饭？这个十分纠结，而又找不出理由来反驳“毕竟吃饱了才有力气减肥”理论的“揪心”问题，终于在近日有了新进展：

据英国《对话》杂志网站报道，最新研究发现，早餐前锻炼的人，锻炼中燃烧的脂肪量是早餐后锻炼者的两倍。

众所周知，运动对健康的好处之一就是能调节人体内胰岛素的含量，帮助控制血糖水平。而餐后胰岛素的一个主要作用就是将血液中的糖分运送到肌肉中，然后储存起来或用作能量燃料。

当人们缺乏锻炼变得超重或肥胖时，身体就必须产生更多胰岛素来产生这个效果。换言之，这就表示身体对胰岛素的敏感度下降了。这也是超重者罹患II型糖尿病和心血管疾病的风险几率为什么不断增加的潜在因素之一。

虽然我们看不到这种正在发生的细微变化，但经过一系列的研究发现，我们锻炼、进餐的前后时间顺序可能对胰岛素反应非常重要。

科研人员展开了长达数周的研究，方式为每周三次、每次在监督下骑自行车50分钟，考察锻炼6周后胰岛素的反映情况。

在其中一个小组，男性超重或肥胖者早餐前（禁食状态）锻炼，结果训练后胰岛素反应能力得到了改善。

这就是说，他们只需产生较少的胰岛素就能控制血糖水平，但早餐后进行同样锻炼的人却未显示血液中胰岛素的反应有何任何改善。

就目前的数据表明：早餐前锻炼的人，锻炼中燃烧的脂肪量是早餐后锻炼者的两倍。而这增加的燃烧脂肪量可能就是这个小组人群健康收益提升的原因。

但燃烧热量并不代表你就会瘦：有证据表明：短期内（24小时），相比进食早餐进行锻炼，不吃早餐进行同样的锻炼可能导致较负面的能量平衡。不过，也有证据显示：如果只是相对锻炼的进餐时间得到改变，而并非不吃早餐，那么即使燃烧的脂肪量不同，减掉的体重也是相似的。

所以要想科学的减肥，最重要的因素是能量平衡，即摄入食物与饮料的能量减去身体消耗的能量后剩下的能量，除非能量平衡不同，单方面禁食或是增加燃烧的脂肪量的方式并不可取。