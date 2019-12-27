吃哪种维生素能起到修复胃粘膜的作用？

1、维生素C

维生素C的作用还是很多的，对于预防和治疗疾病方面有很多的作用，比如坏血症的治疗、创伤疾病等。还有对于高铁性的血红蛋白血症也有一定的治疗作用。

维生素C还有一种特殊的功效就是对于铁的中毒治疗，主要是指慢性的疾病。

另外维生素C对于能够起到保护胃黏膜的作用，它能够抑制胃酸的分泌，有效的保护胃黏膜，因为维生素C里含有抗氧化的作用，能够做出相应的反应，从而保护胃黏膜的损伤。

2、维生素B

对于维生素B族很多的人，对于其不是很了解，维生素B族种类有多样，B1硫胺素参与身体的代谢作用，而B2核黄素也是与能量有关，B3烟酸也与身体的能力代谢有关等等，这里要特别强调说一下B12的特殊功效，有长期的胃溃疡或者胃疾病的都需要补充它，因为这样的患者身体里容易缺乏这种维生素。

从上面我们可以看出维生素B族对于身体能力的代谢作用有着重要的作用，所以对于胃部不好的人，一定要及时的补充维生素B族，在平时的餐饮中，一定要多注意摄入不同的饮食，对于主食方面一定要多吃粗粮，少吃细粮，因为粗粮中含有很多的维生素B，对于人体能够得到很好的补充。还有一个就是对于动物的内脏等，因为里面也含有大量的维生素B，所以对于其的补充也是很好的，为了身体的健康，建议合理的饮食，这样也能够达到营养的均衡。

3、其它维生素

其他的一些维生素也有具有保护胃黏膜的作用，不仅能够起到修复的作用，还能保护胃部，比如维生素U等含量可以起到修复胃黏膜的作用，而维生素K1和维生素U可以防止胃溃疡的发生。这样可以保护胃部的细胞减少患病的风险。

对于用维生素保护我们的胃黏膜是可以的，但是单纯的靠药物还是不太靠谱的，平时的生活中我们就应该注意。