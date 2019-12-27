中老年人为何要补钙？ 如何正确补钙？给你4个建议！

超过三分之一60岁以上老年人，都有骨质疏松的困扰。随着年龄的增长，体内激素水平发生变化，导致骨质慢慢流失，骨骼变脆，最终会出现疼痛、脊柱变形和骨折。由于骨质的主要成分为钙，故适当补钙，有利于预防骨质疏松的发生发展。那么中老年人如何正确补钙？

1、注意锻炼

体育锻炼能使钙质向骨骼中沉积，防止发生骨质疏松，而缺乏体育锻炼的人，即便补钙，钙也多是在血液中游离，然后通过尿液排泄一部分，不易进到骨骼中去。另外，体育锻炼还能得到阳光的照射，阳光中的紫外线能把皮肤中的脱氢胆固醇变成维生素D，帮助钙的吸收利用，所以补钙时要适当参加一些力所能及的体育锻炼或体力劳动。

2、多喝牛奶

牛奶的含钙量非常高，一般来说半斤牛奶的含钙量就能达到300克左右，牛奶当中除了钙物质比较丰富以外，还含有一定程度的维生素D，可以促进人体对钙物质的吸收，比较适合中老年人，老年人最好选择一些鲜奶，鲜奶当中的成分相对比较健康，不会对胃口产生不良刺激，而且容易消化，老年人喝牛奶主要以鲜奶为主。

3、食物补钙为主

一般情况下，中老年补钙的方法还是主要以食补为主。在日常饮食中增加含钙量较多的食品，如奶类、鱼、肉等，以增加人体钙质的不足。中国营养学会建议成人每日需摄入800mg的钙，绝经后妇女和老年人每日需摄入1000mg的钙。根据一项对骨质疏松患者膳食钙摄入量的回顾分析结果显示，73%的人每日饮食所摄入的钙已超过800mg，说明并不是所有的骨质疏松患者都需要服用钙剂。

4、多吃高钙蔬菜

这个可能很少人知道，但是确实有很多蔬菜含钙量也很高，比如雪里蕻100克含钙230毫克，还有一些很常见的小白菜、油菜，这些含钙量也很多，所以大家可以适当地搭配食用。

我们以上说的都是中老年人应该如何补钙，这里还值得说的是中老年人缺钙的表现，一旦出现了以下的症状的话，大家就更要把补钙提上日程了，缺钙的现象非常普遍，除了中老年人之外，有部分年轻人也开始出现了缺钙的现象，牙齿长不齐，平时经常感觉自己腰酸背痛等，都是因为缺钙引起的，补钙非常有必要，多吃补钙的食物，加强锻炼是关键。