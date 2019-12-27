【加拿大肝脏基金会专栏】2020新年决心，一定要加上这一条

就是少吃甜食！

你可能說，我沒有吃多少甜食呀。事實是，大部分加工食品中糖的含量超出想像，令你不知不覺地攝取了太多。讓我們假設一下你的日常餐飲：

• 早餐兩片塗草莓醬的面包：10克糖

• 上午一杯櫻桃味酸奶：18克糖

• 中午麥當勞漢堡加可樂：43克糖

• 下午一盒提神果汁：25克糖

• 晚餐炒菜燉肉米飯：4克糖

這一天看起來普通的飲食，共含100克添加糖（加工食品中添加的單糖、葡萄糖、果糖等，不包括果蔬谷物中的天然糖）。100克糖有多少？就是25塊小方糖！

100克添加糖太多了嗎？是的，高出世界衛生組織建議量的一倍。由於添加糖越高的食品，往往營養價值越低，世界衛生組織建議將添加糖的日攝取量減低至50克；若可以進一步減低至25克及以下，對健康更有裨益。

《一部關於糖的電影》

如果你想直觀而深切地了解高糖的危害，推薦你看《一部關於糖的電影》（That Sugar Film）。影片紀錄了澳大利亞演員兼導演達蒙（Damon Gameau）的“60天高糖飲食”試驗。達蒙多年來堅持低糖優蛋白脂肪飲食，在即將成為父親之際，他決定親自試驗高糖食品對健康的影響，以便將來為孩子提供合理的飲食指引。

在60天試驗期內，他的飲食換成了麥片、低脂調味酸奶、面包等含有添加糖的食品（都是我們眼中的“健康食品”有沒有？），每天從中攝取約160克的添加糖；但他並不吃巧克力、冰淇淋、可樂等超高糖食品，而且保持每日總卡路裏攝入、總運動量與試驗前一至。

在試驗期間，達蒙感覺到自己情緒的變化：吃完甜食後心情很好，不吃的時候就不開心，而且經常覺得餓，於是想吃更多。60天的試驗結束後，他的體重增加了8.5公斤，體脂率增加了7%，腰圍增加了10厘米，肝酶水平由之前的20點增加到了健康臨界點的40點，且顯示出脂肪肝迹象——高糖的壞處就是這麽神奇有沒有？

在達蒙回復到之前的低糖優蛋白脂肪飲食數周後，因為高糖飲食試驗增加的體重、體脂率等都回落到正常健康範圍——低糖的好處就是這麽神奇有沒有？

估計這一“60天高糖飲食”體驗，會令達蒙在面對自己的孩子時，成為一個禁蛋糕、禁果汁、禁汽水的爸爸。

也希望你即刻放下手中的巧克力，將“少吃甜食”加入到你2020新年決心列表裏。

祝你有一個更少“甜蜜”卻更加健康的2020！