北京协会2020年新春饺子宴

时间：2020年1月12日，周日下午2:00-7:00

地点：Tom Brown Arena Hall (141 Bayview Road, Ottawa)

主办：北京协会

活动：饺子宴。请各位自带饺子馅、面和拿手的佳肴,2:00开始包饺子、煮饺子，以家庭为单位带饺子馅和面，也欢迎带potluck。

腊月里，窗外飞扬的雪花似在提醒我们：春节不远了，亲朋好友围在一起热热闹闹包饺子过年的日子到了！

镜头拉回每年春节前夕，渥太华北京协会饺子宴的聚餐现场：室外，雪落无声；室内，由时空乐队现场演奏的一曲曲飘扬的曲调，激荡着所有来宾，孩子们欢叫着，手拿红艳艳的“福”字，摆放在会场中心的墙上，醒目耀眼，五颜六色的气球，在室内上空，随意飞舞，来到的长辈们和几位即将跨向百岁老人说着吉祥祝福的话，朗朗的笑声不断的传过来……这个北京协会大家庭的和睦祥和的气氛，不断温暖着漂泊在外的游子们的心。

再看热气腾腾的厨房，大锅沸水，饺子在翻滚的水花中上下翻腾，每年4位男士坐镇厨房，开年水饺由“家里”的主心骨男人开煮，这个中国北方“优秀“的传统习俗延续至今。大厅内，一溜长桌，几十个人，拌馅、擀饺子皮、包饺子，分工合作，齐心合力。素饺子、海鲜饺、白菜馅饺子（取谐音“财”）等10多款饺子，在屉帘上一字排开，等待着欢聚一堂的人们，喜欢不同口味的人，都能找到自己的偏好。穿梭于厨房的义工们，把一盘盘滚热的、胖鼓鼓的饺子，端到喜笑颜开，旧友新朋畅聊的各餐桌上。这些就是每年北京协会举办的迎春百家饺子宴暖心场景的部分片段。

百家饺子宴的餐桌上，一定不会缺席的还有各家自己精心制作的带有浓郁家乡风味的特色美食。时光荏苒，大江南北的不同地域色彩的经典食物，就这样被传承到异乡的餐桌上，一代又一代，代代相传。

饺子，把团圆做到极致，不同口味的人，可以欢天喜地的吃在一起，海阔天空的热乎乎的聊到一起。还有什么比饺子更能提醒我们同根生，彼此相依相连的情愫？

2020年1月12号，渥太华北京协会百家饺子宴，盛情邀请，恭候大家欢聚一堂，共同迎接庚子年的到来！

饺子宴收费:

北京协会会员免费(可以现场入会，会员会费标准为每人每年$20或者每个家庭每年$30）。

非会员请赞助场地费每人$5。由于场地有限，请提前报名。

注意事项：因为参加活动的朋友里有人对坚果过敏，请大家这次不要带坚果制品。

报名链接:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ0vmBX75IB7Tft3jBWNhEJCnDV9yTt7OQhB2VlvIT30mJGQ/viewform

欢迎有意愿的各界人士为大家表演,请联系：

checkinottawabejing@google.com

北京协会正在计划明年的活动安排。欢迎各位会员朋友,各界人士提供宝贵意见，请联系：

checkinottawabejing@google.com

下一步的活动安排，将在协会网站发布消息。

北京协会