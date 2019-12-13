【加拿大肝脏基金会专栏】人世间最珍贵的礼物

需要肝脏移植的亚历克斯

如果聖誕老人來臨，你最想要的禮物是什麼？

來自安大略省西北部艾特考卡鎮的亞歷克斯一定毫不猶豫地說：“請給我一個新的肝臟！”15歲的亞力克斯患有先天性肝臟疾病——自身免疫性肝炎。在與肝病進行了十幾年抗爭後，他的肝臟正在慢慢衰竭，肝臟移植將是挽救他的生命的唯一方法。而在捐贈器官緊缺的加拿大，要等到一個配型的肝臟，可能要一年甚至數年時間。

加拿大健康信息研究所（CIHI）發布的最新數據顯示，2018年加拿大進行了2,782例器官移植手術；至2018年年底，仍有4,351人在器官移植等待名單上，而有223人在等待期間離世。

“過去十年來，加拿大各地器官捐贈情形有所改善，令到移植手術數量增加了33％。但仍有四千多患者在等待名單上，而每年都有數百人在等待中去世。”健康信息研究所緊急護理信息服務總監格瑞高表示：“器官移植手術挽救生命。大多數器官移植五年後患者的生存率高於80％。”

器官移植手術使用的捐贈器官，或來自已故者的屍體器官，或來自於活體捐贈者。2018年進行的2,782例器官移植所用的器官，來自於762位死者及555位活體捐贈者。自2009年到2018年間，已故者器官捐贈增長了56%，顯示了器官捐贈登記人數的幅增加。

已故者的器官對於需要器官移植的人來說，是一份生命的禮物。1名身故者，可以提供多達8個器官予他人，包括肝臟、雙肺、心臟、雙腎臟、胰腺及小腸。2018年的加拿大器官移植的幾組重要數字如下：

• 腎臟與肝臟是頭兩位的移植器官，其中腎臟移植1,706例，肝臟533例，其次是肺、心臟和胰腺移植手術；

• 截至2018年底在移植等待名單上的病人，需要腎臟者有3,150位，需要肝臟者有527位，其次為肺、心臟及胰腺疾病患者；

• 在762名已故器官捐贈者中，60%為男性；而在555個活體器官捐獻者，63％為女性；

• 每一位已故器官捐贈者，平均捐贈了3個器官移植予他人。

加拿大的醫療系統依靠器官捐贈來幫助挽救病危者的生命。捐贈器官是生命的恩賜，是一份人世間能給予，及能獲得的最珍貴的禮物！如果您想了解如何成為器官捐贈者，可瀏覽網站www.canadiantransplant.com/donate。