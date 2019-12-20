OTTAWA天天中文学校作文选登——暑假见闻：游玩桑德斯农场

时间过的真快，已经是八月份的最后一天了，我们全家人都觉得想做一件有趣的事情来结束我们的暑假。妈妈听她的学生说去过桑德斯农场，很好玩，就建议我们也去看一看。

桑德斯农场是在渥太华西南的乡村，大概离渥太华市15公里，是一个有100多英亩的大农场。里面有12个大迷宫，漂亮的花园，15英亩的南瓜田，新鲜的食物，可以乘坐农场旅行车，看木偶戏表演，玩许多树屋和滑梯，跳大蹦床，在水公园里玩水，还可以骑很多脚蹬车。在10月份，有万圣节和收成的活动。

我们早晨11：30到达桑德斯农场，从远处看，看不到边，这是一个非常大的农场。在停车场，有各种各样的车辆停在那儿，都停满了。我们先进去看了木屋，里面很温暖，到处都是坚硬木头做的桌子和椅子。接着我们去爬树屋和滑梯，滑梯非常快，让我很惊讶。我的哥哥爬到了最高的屋子，藏了起来，让我找了好半天，最后妈妈提示了，我才找到了他。玩完了树屋以后，我们坐上一个农场旅行车，才坐了15分钟，但是看到了许多有趣的东西：有很多南瓜和玉米田，还有红色的树，橘色的树，黄色的树和绿色的树，有万圣节的装饰和鬼屋等。这个农场真大啊！我们坐完了农场旅行车后，看了一个木偶戏表演，讲的是一棵小树想当一棵迷宫树的故事，他们表演的很好，也唱得很好听。看完了木偶戏表演，我们到处看了一看，发现了两个大蹦床，我和哥哥就飞快地跑到入口，上去就开始跳。因为哥哥又高又大，比我跳得更高，更有力气。我怕摔跤，就躺在上面。我爸爸也上去跳，跟哥哥比赛，看谁跳得更高，哥哥赢了。我们吃了午餐之后，看了地图，开始走迷宫。先走了第一个迷宫，这个迷宫最后有一个小木桥。第二个是一个找颜色的迷宫，需要找5种不同的颜色。第三个是一个旋转的迷宫，很简单，也很漂亮。第四个是音乐迷宫，有好多小乐器，我和哥哥也玩了所有的乐器。我们全家走的最后一个是一英里迷宫，我和爸爸一组，妈妈和哥哥一组，我们分开走了，结果我和爸爸走丢了，妈妈和哥哥先走出去，之后我们才出来。我们还爬了巫婆小山，玩了大滑梯，接着去散步。散步的时候，我们欣赏了美丽的景色，走回到了出口，最后就回家了。

那天，我欣赏了好大的一个农场，也玩了许多大迷宫，有了新的体验，还看见了农民幸苦和努力地工作，我希望有更多的人们去桑德斯农场玩，还希望可以在冬天去那儿玩。