东安省台山同乡会通告

十二月十一日，本會在外灘一號酒樓舉辦本年慶祝聖誕歌舞聯歡宴會，參加者一百五十八人，是十年來出席本會宴會最少人數的一次，幸运的是仍然有一百五十人多参加。

這次宴會，本會運作策略上作了一些變動。長久以來，本會的各項活動大多數以符合老年人為目的，參與的人也多為長者。依據經驗，在日照時間長、氣候溫暖的時候，這樣安排非常合適；但聖誕活動，外在條件剛好相反，日照時間短、天氣寒冷，不時有雪雨交加，外出參加活動的長者相應減少。

就在我們考虑是否舉辦這一次宴會的時候，台山會的歌舞隊、明日之星歌舞隊及Barheven歡樂歌舞隊都表示有興趣買票參與活動。在這歡樂的節日，有他們助興，宴會一定能活色生香。當即決定舉辦一個比通常小一些的宴會。果然，現場氣氛之熱鬧，老中青載歌載舞的超過五十人，為本會宴會前所未見。隨著宴會的成功結束，本會本年度所有活動都已按計劃完成。

回顾一下本年的各項活動：第一次慶祝婦女節宴會，參加的人有一百六十人，雖不算失敗，也不能說是十分理想；今年的敬老宴，參加的會員耆老有一百五十五人，為歷年最多，約有十位符合資格的會員各因某種原因未能出席，我們希望明年一個不少的全部到齊；十月份我們以一個九十多人的代表團參加在中國台山舉行的全球台山同鄉會會議，一連三年都是除主辦單位外人數最多的僑團。

全年的活動，可算順利完成，有人提出意見，應減少宴會，增加其它活動。對此，我們會作深切的討論研究。同時我們持開放的態度，誠邀支持本會的朋友提供意見。

宴會現場，收到以下人士的慷慨捐贈，在此衷心致謝。

現金：繽紛旅遊$200，譚從政$100，陳德成$50，龔錫賢$50。

禮物：何傳銘，梁挺輝夫婦。

譚英強先生千古，譚府捐本會一百元，敬祝譚先生走好，譚府家宅平安迪吉。

特別多謝中華導報，健康時報，渥京周末，以及Come from China等傳媒，本會能有今天的略有所成，与你們無私支持起著不可替代的作用。祝報業昌隆，各辦事先生、女士身心健康快樂。

虔誠的在此向支持本會及看這通告的朋友致三個祝福：祝聖誕快樂！2020年開心幸福！庚子·鼠年合家和諧健康！

欲向本會查詢，請聯系以下本會理事:

陳 森：592-9736

劉瑞蘭：731-0874

余麗嬋：738-7199

王國強：736-0772

電郵：primngca@yahoo.ca

本會網址：www.eohsa.org