百年洪门 辉煌历程 谱新篇 不忘初心 服务社会 华夏情 ——渥太华洪门民治党迎圣诞 暨庆贺邓家昌社长当选全加洪门民治党总主委盛典纪实

2019年12月22日傍晚，渥太华唐人街牌楼庄严巍峨，东方明珠酒楼门口人流络绎不绝。走上二楼宴会厅只见灯光璀璨，二十四张铺着紫红桌布的圆枱徐徐展开，十分气派！主席台上方大红会标很是醒目，上书：“渥太华洪门民治党迎圣诞暨庆贺邓家昌社长当选全加洪门民治党总主委”，点明了今晚的主题。

全加洪门民治党总主委邓家昌先生、渥太华洪门民治党王辉主委及其它负责人在迎接各方来宾，大家握手、寒喧、频频合影，非常亲切而热闹。

6时半，主持人刘佳和姜漪闪亮登场，他们热情地欢迎全体来宾的到来，并致以节日的问候！他们介绍了今晚出席盛典的贵宾名单。

首先请渥太华洪门民治党主委王辉先生致辞。王主委代表渥太华洪门民治党衷心感谢中国驻加使馆公使衔参赞衡孝军先生、侯劲参赞兼总领事、一等秘书王明清先生的光临！感谢来自蒙特利尔、多伦多的洪门民治党的领导们！感谢全体洪门同仁！感谢各华人社团及社会友好人士！他说，在这喜庆的日子里，我们共同祝贺邓家昌先生荣任全加洪门民治党总主委！邓家昌先生在数十年来，历任渥太华洪门民治党主委、达权社社长，渥太华华人社团联合会创会主席、渥太华华人中国统一促进会执行主席、全加华人联合平反人头税排华法案代表团代表等，邓先生荣获加拿大政府颁发的：加拿大建国125周年纪念勳章(1993)、加拿大领袖奖(1999)、纪念女皇登基50周年金禧勳章(2003)、女皇钻禧勳章(2012)、渥太华市长卓越城市建设奖(2018)等等。邓先生自2001年开始至今，担任中华全国归国华侨联合会海外顾问，五届连任，兢兢业业，孜孜不倦！他率领渥太华洪门民治党为医疗、救灾、扶困等慈善事业竭尽全力！促进中加间的交流、友谊、合作作出贡献！如今，我们向荣任全加洪门民治党总主委的邓家昌先生致以最热烈的祝贺，并坚信邓先生一定会在新的岗位上再创辉煌！

邓家昌先生一身深色正装、红色领带，胸前三枚硕大勳章熠熠生辉！他在致辞中热忱地感谢中国驻加使馆、蒙特利尔和多伦多洪门民治党、及各社会友好的光临！並为自己当选为全加洪门民治党总主委而深感荣幸和责任的巨大。他回顾了自己的拼搏历程，更加感谢全体洪门同仁的热情参与、感谢王辉先生及洪门骨干们的鼎力支持、感谢中国驻加使馆的巨大关怀、感谢渥太华侨界各社团及友好人士的精诚合作！我们有百倍的信心，为祖籍国的统一大业、为中加友谊、为两国的繁荣昌盛，开辟新的天地！

中华人民共和国驻加拿大使馆公使衔参赞衡孝军先生讲话。他热情地向所有与会者问好！他热烈祝贺邓家昌先生当选为全加洪门民治党总主委！这是邓先生德高望重、众望所归。衡孝军先生高度赞扬加拿大洪门民治党多年来，关心祖籍国的发展、为加拿大社区服务、维护华人华侨权益、为中加友谊作出了卓越的贡献！他指出：今年是中华人民共和国七十周年华诞，中国的现代化进程将开创新的里程！希望广大侨胞常回家看看，促进交流合作、弘扬中华文化！最后祝大家欢度圣诞、春节、元宵节，新年快乐、身体健康、万事如意！

接着，蒙特利尔洪门民治党许伟安主委、多伦多洪门民治党代表黄艺鸿先生、多伦多洪门胡劲波先生一一致辞。他们向邓家昌先生当选为全加洪门民治党总主委表示最诚挚的祝贺！他们说，今天是个好日子，高朋满座！加拿大洪门己有一百五十六年历史，在当今风起云涌的伟大时代，邓先生才华出众，担当重任，一定能不负众望，团结广大洪门同仁，继承发扬光大洪门的忠、义、侠的崇高精神，忠心爱国、服务社会、面向未来！让全加洪门民治党的发展更上一层楼，日臻兴旺发达！

中华会馆主席薛金生先生致辞，他热烈祝贺邓家昌荣任全加洪门民治党总主委！他指出，这是邓先生的光荣，也是渥太华的光荣！他深情回顾了渥太华中华会馆与洪门民治党并肩携手同行的历程、以及取得的一系列重大成就！他坚信邓总主委必将率领全加洪门，再谱新篇章！

渥太华华人社团联合会副主席赵乃馨致辞。她代表华联会卢红民主席及全体同仁，衷心祝贺邓家昌先生荣任全加洪门民治党总主委，祝贺王辉先生荣任全加洪门民治党秘书长！她高度赞扬邓先生几十年来，为渥太华的市政建设、为华人社区、为祖籍国的统一大业，作出的无私奉献！她高度赞扬王辉主委长期服务社区，荣获加拿大建国150周年参议院勋章以及当选中华海外联谊会理事，受到中加两国政府的表彰。王辉主委坚持发扬洪门民治党传统同时，锐意进取、开拓创新，首创加拿大洪门青年委员会，发展了大批青年才俊加入洪门，为洪门未来发展增添了新鲜血液。她代表卢红民主席向邓家昌先生和王辉先生赠送纪念镜框，全场响起经久不息的掌声！

主持人请全体贵宾上台合影留念，银光闪烁，记录下这一意义深远的难忘时刻！

接着，举行了简洁的颁发优秀人员纪念奖品仪式。由中国驻加使馆衡孝军公参、邓家昌总主委、王辉主委上台，为常年服务洪门的优秀人员：余思远义兄、方艳娴义姐、方国盛大哥颁发奖品！

晚宴开始了！随着一道道美味佳肴的奉上，渥太华洪门致公活动中心的女士们，身穿旗袍，齐齐上场。她们演唱了粤语歌曲“欢乐年年”等，跳起了舞蹈“黄玫瑰”、“最炫民族风”等等。

在歌声乐曲中，伴随着欢声笑语，幸运抽奖开始了！吉祥的中奖号连连喊出，一个个幸运者满面红光，笑逐颜开！大家为每个中奖者欢呼、鼓掌！分享幸运，共度欢乐！

9时许，人们陆续走出东方明珠酒楼，抬头仰望，深蓝的天空星光点点，此刻的冬夜是如此的美好和温馨，空气中让人感觉得到一丝春的气息……。

(文/姚争)

刊登报纸“祝贺邓家昌社长当选全加拿大洪门民治党总主委”芳名：王辉、谭桐焯、伍丽琼、余思源、关仕浣、方忠华、黄素华、甄莉莉、司徒素、伍佩贤、隙炳贤、许美玉、梁耀南、余丽婵、陈森、陈力宝、方国盛、余秀丽、罗焕景、余觉遇、周美韵、宋连芬、马银凤、黄丽琼、梁惠英、司徒颜好、曹珠桂、林金娥、梁翠卿、黄柳青、刘艳芳、刘笑婵、谭巧云、刘春、曹蜜娣、雷燕嫦、邱甜、袁韬、李倩、王学锋、刘佳、东安省台山同乡会、四海一佳、渥京大排档、Mr. Eddie Yan、邓锦鸾、邓志和、邓兴全、邓福娣、邓合洁、邓美兰、黄秀英、张惠霞、马玉珍、方艳娴、陈可燕、刘锦富、邓慧文、邓仲明、邓珍妞、邓慧芝、刘诺言、刘子怡、邓颖颐、邓兆龙、李慧明，贤人。