文 / 十月 Canada

“对不起先生，花房的女孩今天有事早下班了。抱歉由于我们无法收款，给您拿不了花。”

“钱放那不行？”许魏洲问。

“我也做不了主先生，经理这么交代的。”

许魏洲和服务生示意没关系。孙佩佩笑笑没有讲话，她既感到失落又感到虚惊一场。两种不同的内心感受驱使着她迫切地想搞明白自己的慌乱来自何事，她回想着刚刚发生的一切。

“为什么要拒绝马雪燕？她喜欢你不好么？”孙佩佩硬生生地重新回到她的话题。

“你知道，我大学的第一年病倒过一回。当时为了不连累我的初恋女友，我和她分了手。后来我虽然痊愈了，但是我没有再考虑过感情的事儿。”

“这样吧，明天我去和马雪燕说明白，省得你们几个传来传去的走了样。”许魏洲做了决定。

“我送你回家。”许魏洲盯着孙佩佩说：“今天的事儿，我和你讲过的所有话不要告诉任何人，记住了么？”

“我不说。”孙佩佩有点小感动。

三月份的北京城仍然有凉意。孙佩佩回到家后思绪万千，她觉得自己明白也不明白，糊涂又不糊涂。

“妈妈，你说许魏洲为什么说要送我红玫瑰，他又为什么和我讲他的初恋。这是告诉我他曾经的感情生活么？他为什么和我说？”

“他喜欢你。”

“可是我从来没这么想过，他喜欢我有点不太可能。”

“他有心要给你买红玫瑰，这就不是一般事。”妈妈显得经验十足。

电话响了，是许魏洲。

“节日快乐！”

“三八节？这个节日有点小。”

“怎么，有人问候过么？”

“也就是你知道还有这么个节日。”

“看看，知道谁是好人了吧！”许魏洲打趣。

挂了电话，孙佩佩突然间想起了马雪燕。“我该怎么面对马雪燕，尽管她并不知道。”她问自己的心。

至于灵巧，早被孙佩佩抛去了云霄。

待续……