巴西野花牌綠蜂膠 成就健康血糖

長期高糖高脂飲食、熬夜壓力生活不規律等，使人們血糖代謝紊亂引發高血糖，並由此導致失明、腎病等多種併發症。西藥降糖通常被認為是控制血糖最快速的手段。但美國馬忠民教授指出，西藥一味降糖，很可能會導致胰島產生依賴，喪失自主分泌功能，同時令肝腎毒素蓄積，使患者走上併發症氾濫的不歸路！而多個國際權威研究發現，巴西綠蜂膠有助於胰島修復和糖脂代謝的調節，具有雙向調節血糖和降低血脂的功效，能改善“三多一少”症狀，有效降低感染風險，控制併發症，使血糖代謝紊亂得以逐步修復。

野花牌綠蜂膠平穩控糖六大優勢：

1、 增加胰島素分泌量，降低胰島素抵抗，增強受體敏感性；

2、 改善胰臟內環境和血液循環，重建胰臟自身修復系統；

3、 保持糖代謝平衡，雙向調控血糖，使血糖維持穩定值；

4、 修復病變血管，促進組織再生，疏通微循環，控制併發症；

5、 深層調節臟腑功能，恢復肝膽解毒能力，增強免疫力；

6、 巴西原始森林純天然野生綠蜂膠，安全無副作用。

野花牌綠蜂膠三大途徑成就健康血糖：

清除糖毒素：巴西綠蜂膠素有“血管清道夫、微循環保護神”美譽，能瓦解糖毒素，清除血液中多餘糖代謝垃圾，疏通淤堵的末梢循環，使血粘度降低，改善供血供氧，避免血管堵塞，提高免疫力，有效降低併發症發生的蜂膠。

平衡糖代謝：空腹血糖高於7.0mmol/L稱為高血糖。維持血糖相對恒定，必須保持血糖來源和去路的動態平衡。巴西綠蜂膠在雙向調控機制下維持血糖恒定，當血糖過高時能及時被周圍組織及肝臟攝取利用，以達到代謝平衡的目的。

修復胰島細胞：綠蜂膠能增強胰島素受體敏感性，促進血液循環，修復受損胰島細胞，提高胰島素分泌量，促進糖原、脂肪和蛋白質的合成，避免併發症發生發展，為患者的長壽和高品質生活，奠定堅實的基礎。

作為擁有數以萬計忠實客戶的國際名牌，野花牌綠蜂膠輕鬆降糖更健康：綠蜂膠不僅具有顯著降糖和自主提高胰島素分泌作用，還能調節血液中膽固醇，通過參與代謝微循環説明調節人體內分泌系統，提高多個器官的免疫功能，降低併發症風險，從根本上維護血糖健康。

野花牌綠蜂膠，蜂膠中的王者，巴西第一名牌，世界公認最佳品質：野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)，自1982年以來最悠久的生産歷史，每一克原料選取均采用HPLC液相色譜分析，有效成分含量業內最高，淨濃度85%，類黃酮7%、酚多體3.5%，且絕無蜂蠟無酒精，不含任何重金屬有害元素。

加拿大NPN#80006418•美國FDA食品藥品監管局註冊#10328566522•國際GMP Site License#300909•全球HACCP質量認證BR13/7429

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