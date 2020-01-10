【加拿大肝脏基金会专栏】天使在人间：为陌生人捐肝

海 瑟

有一些自稱“無名小卒俱樂部”的加拿大人，可能會令你有看到天使的感動。

“‘無名小卒俱樂部’是非正式群體，但入群的門檻是很高的，”海瑟女士（Heather Badenoch）笑曰。“無名小卒”的成員都是像她一樣的非定向活體肝臟捐贈者——捐贈肝臟給陌生人者。自十五年前非定向活體捐贈計劃在加拿大實施以來，有約60位肝臟捐贈者曾捐贈過肝臟給孰不相識的病人，令病人獲得重生的機會。

發表於《肝病學雜誌》上的一項研究表示，這些捐肝予陌生人的誌願者，都有著相似的動力：“挽救生命，幫助他人，回饋過往所受恩惠”。

海瑟：挽救生命的喜悅

海瑟捐贈肝臟的故事始於2016年，當時她看到報紙報道一個小女孩需要肝臟移植，她立刻決定要捐贈自己的肝臟給她。在海瑟進行體檢與評估期間，小女孩找到了另外一位捐贈配型者。意識到仍然有很多患者需要肝臟移植，海瑟要求留在捐贈者名單上。2018年，她被配型予另外一個病童，醫生切下她22%的左葉肝臟，為那個病童進行了肝臟移植。

“我不知道是誰接受了我捐贈的肝臟，只知道那是個病重的孩子，這對我來說已經足夠了。”海瑟非常欣慰自己的捐贈拯救了一個孩子的生命。

“經常有人問我們，‘為什麽你會這麽做？割下自己的肝臟給其他人’，”海瑟說，“你知道嗎？能夠挽救生命真的是一種無以言表的喜悅。”

海瑟跟很多潛在的活體捐贈者分享自己的故事，指導他們。“我從不會告訴他們‘捐贈’或‘不捐贈’。我告訴他們‘捐贈肝臟是我做過的最好的事情’。”

凱麗：捐贈也是回饋

安大略彼得堡市的凱麗（Kelly Bryan），看到有人在臉書上征尋肝臟後，決定成為一名非定向活體肝臟捐贈者。她捐贈了70%的右葉肝臟給肝病晚期的男士，穆罕默德。

穆罕默德的妻子海娜本想捐贈自己的肝臟給丈夫，但是他們的血型不配；感恩於丈夫因凱麗無私而獲新生，海娜捐贈了自己的部分肝臟給另外一名需要移植的患者。

凱麗說：“我覺得我是在回饋自己生命中的其他善行。每個人都需要被善待。”

“無名小卒”的捐肝者們說，他們最希望的，是自己的舉動可以啟發、鼓勵其他人。

這個世界上有很多天使，可能是近在咫尺的家人，也可能是遠隔千裏的陌生人。那些捐出自己的肝臟、救陌生人於病危的人，不就是人間的天使嗎？