【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的暑假

瞿泽嘉

我今年的暑假去了很多地方。一开始，我们先去了洛杉矶。在洛杉矶,我看了好莱坞星光大道。好莱坞星光大道是一条人行路，你可以看见路上刻有许多有名的人的名字，他们做的事，和一些也有他的手印。我们在附近呆了一整天。

我们去过洛杉矶之后，就去了拉斯维加斯。我的妈妈已经跟酒店确认过我们会在三点左右到，可是我们到的时候已经八点了，看见我们的房间还没有收拾好，我的妈妈很生气。我们不能在我们的酒店呆着，就出去吃晚饭了。我们想要吃的自助餐还要排两个多小时的队。我们只好去另一家餐馆吃了晚饭。吃完饭，我们就出去逛街了。我妈妈看到好看的夜景，她就拍很多照片。我们回去睡觉的时候，已经十二点了，可是拉斯维加斯还像白天一样热闹。

我们去拉斯维加斯之后，我们就去了亚利桑那，之后我们去了内华达和犹他州。我们去看了大峡谷，Zion，Bryce峡谷，大堡礁，Arches，和Canyonlands国家公园，还有一些州立公园。我们看了很多古老的石头。那些公园真的很热，我们每天必须早上或者晚上出门因为外面每天都是40°。在那些国家公园，我们看见了很多蜥蜴，鹿，好胖的松鼠和很多其他的动物。那些动物必须能在很热的地方活下来。

我们离开犹他州，沿着加州一号路回到了洛杉矶。在路上，我看到了海豹。至少有一百多只一起躺在沙滩上。我觉得很有趣。剩下两天我们去了Universal Studios。Universal Studios是一个游乐园。它有很多游乐设施。Universal Studios很好玩儿。在游乐场里最好玩的是Jurassic Park的激流勇进。

我这个暑假去了很多好玩儿的地方。我永远不会忘记这个暑假。