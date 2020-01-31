【加拿大肝脏基金会专栏】照顾好病人，也要照顾好自己

有一对志愿者夫妇，太太因脂肪肝恶化进行过肝脏移植，丈夫是太太的护理者，除了陪同就诊、管理服药，也承担了采购、煮饭、清洁等大部分家务，十几年来相濡以沫。

“很辛苦，有时候很沮丧、很疲惫，”他在病友支持网络中分享自己的经历，“做为护理者，要想好好照顾好病人，得学会照顾好自己。”

加拿大有超过8百万人，承担着照顾病人或家人朋友的责任。如果您是其中之一，以下来自护理者们的提示与建议，会对您大有帮助。

日常生活的建议

1、 对于新的诊断，尽力且尽快地稳定病情很重要。只有这样，您才可以专注于需要做的事情，令事情变得好起来。

2、 不要羞于寻求帮助。寻找可以帮您分担护理职责的人，以避免过于劳累。他们可以是家人、邻居、朋友，或是您社交圈里的人。

3、 可以考虑每周举行一次家庭聚会，以知会家人有关的重要事项，了解每个人的感受。家庭聚会也是计划特别活动、以令家人共度时间的好方法。

4、 不要忽视自己的需求，包括情感和身体方面的。切住，您也需要从病患护理及其可能带来的不良影响中“偷闲”一下，比如继续从事那些令您自己快乐的事情。您越少忽视自己，就越能更好地帮助家人达至最佳健康。

5、 知识就是力量。多阅读相关的资讯，多研究有关的病情，这样您就可以了解到帮助病人的最佳方法。

6、 如果可以的话，回馈社区，提供志愿服务。

精神与情感的提示

1、 不要失去希望。积极的心态可带来巨大的变化。做最坏的打算，抱最好的希望。

2、 要明白，您所照顾的患者带给您的挫败感并不是有意的或者有针对性的。疾病会严重影响病人的身体健康，以及他们的心理健康。尽量站在病患者的角度上思考。

3、 建立自己的支持网络，对于您自己的心理健康至关重要。加拿大肝脏基金会可以帮助您获取诸如“病友支持网络”之类的资源，令您可以与有同样经历者联系。

4、 写日记记录您的想法和感受。处理好您的困扰，是寻找解决方案的第一步。另外，在记录日志时，使用颜色。颜色使生活显得更加明亮。

5、 与您护理的人共度时光非常重要。您可能没有主动做任何事，但在病人脆弱的时刻陪伴左右，对他们非常有帮助。

6、 顺其自然，过好每一天。不要放弃自己喜欢的事情。